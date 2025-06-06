Manavgat Belediye Başkanı Kara, Bayramlaşma Törenine Katıldı

(ANTALYA)- Manavgat'ta Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma törenlerne katılan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Güvenlik güçlerimizin fedakarca çalışmaları sayesinde halkımız bu özel günleri huzur içinde geçirebiliyor" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen bayramlaşma törenlerine katıldı. Başkan Kara, "Güvenlik güçlerimizin fedakarca çalışmaları sayesinde halkımız bu özel günleri huzur içinde geçirebiliyor. Kendilerine minnettarız" diye konuştu.

Bayramlaşma programının bir sonraki durağı ise Manavgat Belediyesi Huzurevi oldu. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, burada yaşlılarla tek tek bayramlaşarak onların ellerini öptü, hal ve hatırlarını sordu. Huzurevi ziyaretinin ardından Kara, Manavgat'ta yaşayan şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti. Başkan Kara, şehit ailelerine ve gazilere olan minnet ve şükran duygularını dile getirdi. Kara, "Bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi asla unutmayacağız. Onların emanetlerine sahip çıkmaya, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.