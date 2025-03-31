Manavgat Belediye Başkanı Kara, İlçede Görev Yapan Güvenlik Güçleri ve Gazilerle Bayramlaştı - Son Dakika
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Manavgat Belediye Başkanı Kara, İlçede Görev Yapan Güvenlik Güçleri ve Gazilerle Bayramlaştı

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nda gerçekleştirilen bayramlaşma törenlerine katıldı. Kara, huzurevi sakinleri ile ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazileri de evlerinde ziyaret etti.

31.03.2025 09:17  Güncelleme: 09:52
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(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen bayramlaşma törenlerine katıldı. Kara, huzurevi sakinleri ile ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazileri de evlerinde ziyaret etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Manavgat'ta geleneksel bayramlaşma törenleri düzenlendi. Törenlerde güvenlik güçleriyle bir araya gelen Başkan Kara, onların bayramını kutladı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kara, "Ülkemizin huzuru ve güvenliği için büyük bir fedakarlıkla çalışan tüm emniyet ve jandarma personelimizin bayramını kutluyorum. Onların özverili çalışmaları sayesinde halkımız bayramlarını huzur içinde geçirebiliyor. Kendilerine teşekkür ediyor, sağlık ve huzur diliyorum" dedi.

Bayramlaşma programının ardından Manavgat Belediyesi Huzurevi'ni ziyaret eden Başkan Kara, burada kalan yaşlılarla bir araya geldi. Büyüklerin ellerini öperek bayramlarını kutlayan Kara, "Büyüklerimiz bizim baş tacımızdır. Onların duaları ve sevgileri bizleri ayakta tutan en önemli değerlerdendir. Bayramları, sevgi ve dayanışma ruhuyla birlikte kutlamak bizim en büyük mutluluğumuz" ifadelerini kullandı.

Kara, huzurevi ziyaretinin ardından Manavgat'ta yaşayan şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti. Onların da bayramlarını kutlayan Kara, şehit ailelerine ve gazilere olan minnet ve şükran duygularını dile getirdi. Kara, "Şehitlerimiz, bu vatan için en büyük fedakarlığı yaparak canlarını feda etmiş kahramanlardır. Gazilerimiz ise vatan savunmasında büyük cesaret göstermiş onurlu insanlardır. Onların aileleri bizim için en kıymetli emanetlerdir. Onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manavgat Belediye Başkanı Kara, İlçede Görev Yapan Güvenlik Güçleri ve Gazilerle Bayramlaştı - Son Dakika

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