Manavgat'ta Tarık Akan Parkı Yenilendi

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(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi, Güllük Caddesi'nde yer alan Tarık Akan Parkı'ndaki resimleri yenileyerek, parkı daha canlı ve estetik bir görünüme kavuşturdu.

Manavgat Belediyesi, Güllük Caddesi'nde yer alan Tarık Akan Parkı'nın çehresi değişti. Çalışmalar kapsamında parkın duvarlarındaki resimler, Melek Dilme, Enes Abdullah Özçelik, Volkan Göral ve öğretmen Recep Ak'ın özverili çalışmalarıyla yenilendi.

Belediye yetkilileri, yapılan çalışmaların Manavgat'ın kültürel ve sanatsal kimliğine katkı sağladığını belirterek emeği geçen sanatçılara teşekkür etti. Yetkililer yaptıkları açıklamada, "Türk sinemasında önemli bir figür olan değerli sanatçımız Tarık Akan'ın hatırasını yaşatmak ve Manavgat'ın çehresini güzelleştirmek, şehrimize renk katmak için çalıştık" ifadelerini kullandı.