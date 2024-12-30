Manchester Havalimanı'nda Polis Şiddeti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manchester Havalimanı'nda Polis Şiddeti

Polis, Manchester Havalimanı'nda bir erkeği gözaltına alırken yumrukladı ve tekmeledi.

30.12.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin Manchester Havalimanı'nda bir erkeğin yere yatırılarak gözaltına alındığı sırada polis memurlarınca yumruklandığını ve tekmelendiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Manchester Evening News'te yer alan habere göre, bir tatilci tarafından çekilen görüntülerde, havalimanındaki otobüs duraklarından birinde yere yatırılan bir kişinin, bir polis memuru tarafından karın bölgesine dört kez yumruk atıldığı ve iki kez tekmelendiği görüldü.

Görüntülerde, aynı polis memurunun, daha sonra bu kişiyi üç kez daha yumrukladığı dikkati çekti. Görüntülerde diğer polis memurlarının da şüpheliye vurduğu anlaşılıyor.

Söz konusu olayın, dün yerel saatle 13.00 (TSİ 16.00) civarında kaydedildiği belirtildi.

Polis: Güç kullanımına ilişkin endişeleri anlıyoruz

Greater Manchester Polisi (GMP), olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüntülerde gösterilen güç kullanımına ilişkin endişeleri anlıyoruz ve Profesyonel Standartlar Birimimiz tarafından tüm mevcut kayıtlar, memurların vücut kameraları ve CCTV görüntüleri inceleniyor." ifadesini kullandı.

Açıklamada, şu ana kadar olayla ilgili kamuoyundan veya şüpheliden herhangi bir şikayet olmadığı ancak polisin olaya ilişkin kapsamlı inceleme başlattığı duyuruldu.

Alkollü ve düzensiz davranış iddiası

Manchester Evening News'in edindiği bilgilere göre, polis ekipleri olayın gerçekleştiği otobüs durağına, otobüse binmeyi reddeden ve düzensiz davranışlar sergileyen bir erkekle ilgili ihbar üzerine geldi. Polis memuru şüpheliyi gözaltına almak için müdahale etti, şüphelinin direnmesi üzerine takviye ekipler çağrıldı. ???????

Şüpheli daha sonra alkollü ve düzensiz davranışlar sergilediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Olayı kaydeden tanığın, Norveç'ten tatil için İngiltere'ye geldiği ve Liverpool'dan Manchester'a giden otobüste otururken bu olaya tanık olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Manchester Havalimanı, Manchester, ingiltere, İnceleme, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manchester Havalimanı'nda Polis Şiddeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
22:13 Suriye’de yeni yönetimin lideri: Şam’ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
21:49 İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
18:06 MTV zammı belli oldu MTV zammı belli oldu
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 05:42:00. #1.12#
SON DAKİKA: Manchester Havalimanı'nda Polis Şiddeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.