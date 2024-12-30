Manchester Havalimanı'nda Polis Şiddeti

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İngiltere'nin Manchester Havalimanı'nda bir erkeğin yere yatırılarak gözaltına alındığı sırada polis memurlarınca yumruklandığını ve tekmelendiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Manchester Evening News'te yer alan habere göre, bir tatilci tarafından çekilen görüntülerde, havalimanındaki otobüs duraklarından birinde yere yatırılan bir kişinin, bir polis memuru tarafından karın bölgesine dört kez yumruk atıldığı ve iki kez tekmelendiği görüldü.

Görüntülerde, aynı polis memurunun, daha sonra bu kişiyi üç kez daha yumrukladığı dikkati çekti. Görüntülerde diğer polis memurlarının da şüpheliye vurduğu anlaşılıyor.

Söz konusu olayın, dün yerel saatle 13.00 (TSİ 16.00) civarında kaydedildiği belirtildi.

Polis: Güç kullanımına ilişkin endişeleri anlıyoruz

Greater Manchester Polisi (GMP), olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüntülerde gösterilen güç kullanımına ilişkin endişeleri anlıyoruz ve Profesyonel Standartlar Birimimiz tarafından tüm mevcut kayıtlar, memurların vücut kameraları ve CCTV görüntüleri inceleniyor." ifadesini kullandı.

Açıklamada, şu ana kadar olayla ilgili kamuoyundan veya şüpheliden herhangi bir şikayet olmadığı ancak polisin olaya ilişkin kapsamlı inceleme başlattığı duyuruldu.

Alkollü ve düzensiz davranış iddiası

Manchester Evening News'in edindiği bilgilere göre, polis ekipleri olayın gerçekleştiği otobüs durağına, otobüse binmeyi reddeden ve düzensiz davranışlar sergileyen bir erkekle ilgili ihbar üzerine geldi. Polis memuru şüpheliyi gözaltına almak için müdahale etti, şüphelinin direnmesi üzerine takviye ekipler çağrıldı. ???????

Şüpheli daha sonra alkollü ve düzensiz davranışlar sergilediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Olayı kaydeden tanığın, Norveç'ten tatil için İngiltere'ye geldiği ve Liverpool'dan Manchester'a giden otobüste otururken bu olaya tanık olduğu belirtildi.