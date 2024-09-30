Mandalina Hırsızları Tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bahçeden 350 kilogram mandalina çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özerli Mahallesi'ndeki bahçeden 350 kilogram mandalina çalınmasına ilişkin araştırma yaptı.
Kimliği belirlenen şüpheliler Y.Ö. ve G.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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