Manipur Başbakanı'ndan Şiddet Olayları İçin Özür

Güncel

Hindistan'ın Manipur eyaleti Başbakanı Nongthombam Biren Singh, eyalette yüzlerce kişinin öldüğü şiddet olayları nedeniyle halktan özür diledi.

ANI News'ün haberine göre, Singh, düzenlediği basın toplantısında, Mayıs 2023'ten bu yana, Manipur'da devam eden şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Singh, şiddet olayları nedeniyle yüzlerce insanın hayatını kaybettiği ve on binlerce insanın yerinden edildiğini ifade ederek "Bu yıl, çok talihsiz geçti. Pişmanlık duyuyorum. Yaşananlar için eyalet halkından özür dilemek istiyorum." dedi.

Son dönemde barışa yönelik çabalardan memnun olduğunu dile getiren Singh, yeni yılda normalleşme sağlanmasını umduğunu belirtti.

Manipur'da nüfusun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmediği gerekçesiyle başlattığı gösterilerde diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs 2023'ten itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere "vur" emrinin verildiği eyalette şiddet olayları yüzünden 250'den fazla kişi öldü, 60 binden fazla kişi yerinden edildi.