Manipur'da Eğitim Süresiz Durduruldu - Son Dakika
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Manipur'da Eğitim Süresiz Durduruldu

Hindistan'ın Manipur eyaletindeki şiddet ve protestolar nedeniyle okullar süresiz kapatıldı.

27.11.2024 16:16
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Hindistan'ın Manipur eyaletine bağlı 6 bölgede, şiddet olayları ve ardından düzenlenen protestolar nedeniyle okul ve üniversitelerde eğitime verilen ara süresiz uzatıldı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Yüksek Öğrenim Kurumundan yapılan açıklamada, Manipur'un Imphal East, Imphal West, Bishnupur, Thoubal, Kakching ve Jiribam bölgelerinde okul ve üniversitelerin 16 Kasım'dan beri kapalı olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, söz konusu bölgelerdeki kapalı olan okul ve üniversitelerin "bir sonraki emre kadar" bu hali sürdürmesi talimatı yer aldı.

Yetkililer, 6 bölgede daha önce ilan edilen sokağa çıkma yasağının sabah 5'ten öğlen 12'ye kadar sürmek üzere gevşetildiğini belirtirken, onay alınmadan yapılacak oturma eylemleri, mitingler ve toplantılara bu saatler arasında izin verilmeyeceğini kaydetti.

Manipur'un Jiribam bölgesinde 11 Kasım'da çıkan çatışmada 10 silahlı militanın güvenlik güçlerince öldürülmesi sonrasında bölgedeki tansiyon yükselmişti.

Bölge sakinleri 17 Kasım'da, çatışmaların ardından kaybolan 3 çocuk ve 3 kadının ölü bulunmasına tepki göstermiş, protestolar düzenlemişti. Protestolar sırasında çıkan kargaşaya polis müdahale etmiş, bazı bölgelerde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Manipur'daki şiddet olayları

Manipur eyaleti Mayıs 2023'ten bu yana çoğunluktaki Meiteiler ile azınlıktaki Kuki-Zo etnik grubu arasında yaşanan etnik şiddet olaylarıyla çalkalanıyor.

Çoğunluğu Hindu olan Meiteiler eyaletin başkenti Imphal'de ve yakın ilçelerde yaşarken, Kuki-Zolar dağlık bölgelerde yaşıyor.

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğu, kendilerine iş ve eğitim kurumlarında kota gibi daha fazla avantaj sağlayacak olan "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil olmak istiyor. Bu adımla Imphal Vadisi'nde Meitei olmayanların arazi satın almaları da engellenmiş olacak.

Kukiler ise buna karşı çıkarak, Planlanmış Kabile gibi avantajların sadece kendileri gibi kabile gruplarına verildiğini çünkü ekonomik olarak ve eğitim alanında geri kalmış kabul edildiklerini söylüyor. Kukiler, Meiteilerin gelişmiş bir topluluk olduğunu ve bu nedenle Planlanmış Kabile kategorisine dahil edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Manipur'da Meitei topluluğunun Planlanmış Kabile kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle düzenlediği gösterilerde, başta Kuki topluluğu olmak üzere diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs 2023'ten itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere, 4 Mayıs'ta "vur" emrinin verildiği eyalette, şiddet olayları sebebiyle en az 250 kişi ölmüş, 60 binden fazla kişi yerinden edilmişti.

Kaynak: AA

Hindistan, Politika, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manipur'da Eğitim Süresiz Durduruldu - Son Dakika

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