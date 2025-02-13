Manipur'da Şiddet Nedeniyle Yönetim Federal Hükümete Devredildi

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Hindistan'ın Manipur eyaleti Başbakanı Nongthombam Biren Singh'in eyalette yaşanan şiddet olayları nedeniyle 9 Şubat'ta istifa etmesinin ardından bölgenin yönetimi federal hükümete devredildi.

ANI News'un haberinde, Hindistan İçişleri Bakanlığının, Manipur Başbakanı Singh'in istifa etmesinin ardından federal hükümetin eyalet mekanizmasını doğrudan kontrol etmesi anlamına gelen "Hindistan Cumhurbaşkanlığı Yönetimi"ni uygulamaya başladığı belirtildi.

Manipur Valisi Ajay Kumar Bhalla'nın Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'ya eyaletteki şiddet olaylarına ilişkin rapor göndermesi ve Singh'in 9 Şubat'ta istifa etmesinin ardından eyalet hükümetinin askıya alınarak yönetimin federal hükümete devredildiği ifade edildi.

Singh, 31 Aralık 2024'te Manipur'da yüzlerce kişinin öldüğü şiddet olayları nedeniyle halktan özür dilemişti.

Manipur'da nüfusun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmediği gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs 2023'ten itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere "vur" emrinin verildiği eyalette, şiddet olayları nedeniyle 250'den fazla kişi öldü, 60 binden fazla kişi yerinden edildi.