Akhisar'daki TIR-otobüs kazasında ölü sayısı 12'ye yükseldi: Zülfiye Arıcı yoğun bakımda yaşamını yitirdi

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde TIR'ın geri manevra yapan yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada ölü sayısı 12'ye çıktı. Yaralılardan Zülfiye Arıcı (71), tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

SAPAĞI KAÇIRINCA GERİ MANEVRA YAPTI

Kaza, 11 Ekim'de saat 11.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan aldığı yolcuları Denizli'deki kaplıcalara götürmek için yola çıkan 16 AED 124 plakalı tur otobüsünün şoförü Mehmet Ahular, Akhisar gişelerinden çıkmak üzere gireceği sapağı kaçırınca durdu ve geri manevra yaptı. Bu sırada arkadan gelen Hasan Karakaya'nın kullandığı kereste yüklü 78 YE 166 plakalı TIR, otobüse çarptı. Her iki aracın refüje devrildiği kazada 11 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cenazeleri ise morga götürüldü.

Bu arada kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sapağı kaçıran otobüsün şoförünün geri manevra yaptığı, bu sırada arkadan gelen TIR'ın otobüse çarptığı ve iki aracın devrildiği anlar yer aldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU: İKİ ŞOFÖR DE KUSURLU

Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında tur otobüsünün şoförü Mehmet Ahular, yedek şoförü Metin Y. ve TIR şoförü Hasan Karakaya gözaltına alındı. Kazayla ilgili bilirkişi raporu da hazırlandı. Raporda, otobüs şoförü Mehmet Ahular, yönetmeliklerle belirlenen geriye gitme kusuru, manevraları düzenleyen genel şartlara uymama nedeniyle, TIR şoförü Hasan Karakaya ise hız sınırlarına aykırı davrandığı gerekçesiyle kusurlu bulundu.

İKİ ŞOFÖRE TUTUKLAMA

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Akhisar Adliyesi'ne sevk edilip mahkemeye çıkarılan 3 kişiden otobüs şoförü Mehmet Ahular ile TIR şoförü Hasan Karakaya tutuklandı, otobüsün yedek şoförü Metin Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralılardan Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Zülfiye Arıcı (71) da hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.