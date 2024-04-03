Manisa Baro Başkanı: Avukatlar Davaların Tarafı Değildir

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Manisa Baro Başkanı Ümit Rona, Soma'da meslektaşlarına saldıran 3 kişinin tutuklandığını belirterek avukatların davaların tarafı olmadıklarına dikkat çekti.

Soma'da boşanma davasında taraf vekili olarak görev yapan Ergun Tok'un darbedilmesiyle ilgili adliye önünde Manisa Barosu tarafından basın açıklaması yapıldı.

Baro Başkanı Ümit Rona, Ergun Tok'un davadan çekilmesi için tehdit edildiği, ardından 3 kişi tarafından darbedildiğini belirterek, şüphelilerin gözaltına alınarak tutuklandığını ifade etti.

Son dönemde avukatlara yönelik saldırıların arttığını kaydeden Rona, "Avukatlar savunma mesleğini yerine getirirler ve adaletin kurucu ayağıdırlar. Avukat meslektaşlarımız davanın taraf değillerdir. Meslektaşımız dik durduğu için saldırıya uğramıştır.

Avukatlarımıza yapılan saldırılar, diğer yargı mensuplarına yapılan saldırılar ile eş değerdir. Somalı avukatlarımıza teşekkür ederim, Üstadından gencine dayanışma örneği göstermişlerdir." dedi.

Avukat Ergun Tok da kendisini yalnız bırakmayan meslektaşlarına teşekkür etti.