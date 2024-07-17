Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Muharrem Orucu Tutan Yurttaşların Lokmasına Ortak Oldu

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Cemevi'nde Muharrem orucu tutan yurttaşların lokmasına ortak oldu. Kerbela şehitlerini anan Başkan Zeyrek, tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını diledi.

Başkan Zeyrek, Muharrem ayı dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Cemevi'nde düzenlenen iftar programında yurttaşlarla oruç açarak, lokmalarına ortak oldu. Vatandaşlarla tek tek selamlaşan Başkan Zeyrek, tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını diledi.

Kerbela şehitlerini anan Zeyrek, "Muharrem orucu hepimizde hoşgörüyü ve sevgiyi büyütsün, kardeşliğimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Bu güzel şehrimizde hiçbir ayrım yapmadan, tüm kesimlere eşit hizmet verme anlayışı ile tüm yurttaşlarımızın yanında olacağız" dedi.