Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'ten Yeni Yıl Mesajı

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yeni yıl mesajında, "Geçim sıkıntısının halkımızı ezmediği, güvenle yaşadığımız, yüzlerin güldüğü bir 2025 yılı temenni ediyorum. Güzel ülkemizin, güzel milletimizin hak ettiği yere ulaşması, en büyük arzumuzdur" ifadelerini kullandı.

Başkan Zeyrek, göreve gelişinin ardından ilk yılbaşında yayınladığı mesajla hem geride kalan 2024 yılını değerlendirdi hem de yeni yıl için umutlarını paylaştı. "Yenilikler, yeni beklentiler umut verici ve güzeldir; insana heyecanlı hissettirir" diyen Zeyrek, 2024 yılını, "değişim isteyen Manisalıların teveccühüyle çıktıkları yolculuğun başlangıcı" olarak nitelendirdi.

Rekor bir oyla göreve geldiklerini ve bu güvenin hakkını vermek için dört koldan çalıştıklarını belirten Başkan Zeyrek, kartlı sayaç zorunluluğunun kaldırılması ve 2 ton suyun 1 TL'ye indirilmesi gibi verdiği sözleri yerine getirdiğini hatırlattı. Zeyrek, ayrıca, şehir genelinde başlatılan altyapı seferberliğiyle 40-50 yıldır değiştirilmeyen boruların yenilendiğini ve modern üstyapı projelerinin hayata geçirildiğini sözlerine ekledi.

Başkan Zeyrek, şunları kaydetti:

"Vatandaşın cebinde gözü olanlara inat, sosyal belediyecilik anlayışımızdan vazgeçmedik. Ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlarımızın yanında olduk. Vatandaşlarımıza bir nefes olmak istedik. Ulaşımda konforu artırmak ve erişilebilirliği sağlamak için önemli adımlar attık, üreticilerimize verdiğimiz tohum desteğini 12,5 kat artırarak tarımsal kalkınmayı teşvik ettik. Her hafta bir ilçemizi ziyaret ettik. 17 ilçemizde hemşehrilerimizle bir araya gelerek sorunlarını dinledik, birlikte çözüm ürettik. Çocuklarımız ve gençlerimiz için eğitim alanında destekler sunduk, Manisa'yı kültür ve sanatın merkezi haline getirmek için önemli adımlar attık. Sanat etkinlikleri, festivaller ve konserlerle şehrimizin kültürel dokusunu zenginleştirdik. Bütün bunları gerçekleştirirken Manisalının parasına sahip çıktık. Üstüne Belediyemizin 800 milyon TL borcunu ödeyerek mali disiplini koruduk."

2025 yılı için sağlık, mutluluk ve bereket dolu bir yıl dileğinde bulunan Zeyrek, "Halkımızın yanında, demokrasinin yolunda, aralıksız çalışmaya devam edeceğiz. Geçim sıkıntısının halkımızı ezmediği, güvenle yaşadığımız, yüzlerin güldüğü bir 2025 yılı temenni ediyorum. Güzel ülkemizin, güzel milletimizin hak ettiği yere ulaşması, en büyük arzumuzdur" diyerek, mesajını Nazım Hikmet'in "Memleketim" şiirinden "Dörtnala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. İpek bir halıya benzeyen bu toprak bizim" dizeleri ile tamamladı.