Amatör Spor Kulüplerinden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'ya Teşekkür

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin amatör spor kulüplerine sağladığı 12 milyon 750 bin liralık nakdi destek sonrası, kulüplerden Başkan Besim Dutlulu'ya teşekkür mesajları iletildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu sene amatör spor kulüplerine vermiş olduğu desteği artırarak, 3 katına çıkarttı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede faaliyet gösteren 123 amatör spor kulübüne toplamda 12 milyon 750 bin liralık nakdi destek sağlandı.

Destek töreninde spor kulüplerine seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Manisa'yı parmakla gösterilen, spor açısından centilmenlik ruhunu yaşatan spor şehri haline getirmek istiyoruz" dedi.

Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin sağlıklı bir geleceğe adım atmasında spor kulüplerinin oynadığı role dikkat çekerek spor kulüplerine imkanlar ölçüsünde destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Başkan Dutlulu'ya teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen amatör spor kulüplerine nakdi destek töreninde 17 ilçede faaliyet gösteren 123 amatör spor kulübüne hediye çekleri, Başkanı Besim Dutlulu tarafından teslim edildi. Yapılan desteklerin ardından spor kulüplerinden Dutlulu'ya teşekkür mesajları iletildi. Desteklerden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden kulüp başkanları, desteklerin artarak devam edeceğine inandıklarını belirtti. Gerek kadın gerekse erkek spor kulüplerine ayrım yapmadan verilen destekten mutluluk duyulduğu ifade edilen mesajlarda, gençlerin gelecekleri için spor kulüplerinin var olması, bunun da verilen desteklerle sağlanabileceğine dikkat çekildi.