Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Yeni Başkanı Besim Dutlulu Oldu... "Böyle Bir Görevi Sırtlanmak Çok Zor"

(MANİSA) - Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, başkan olarak gerçekleştirdiği ilk konuşmasında, "Keşke Ferdi Başkan yaşıyor olsaydı da ben de Akhisar'da olsaydım. Böyle bir görevi sırtlanmak çok zor" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesi sonrası, Manisa Valiliği'nin çağrısıyla bugün belediye meclisinde yapılacak seçimle yeni belediye başkanı belirlendi.

Manisa Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis Başkan Vekili Ahmet Anıl Ceylan başkanlığında gerçekleştirilen seçime, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen katıldı.

Başkanlık seçimi öncesinde, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, "AK Parti Manisa Teşkilatımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle yaptığımız değerlendirme sonucunda, başkanlık seçiminde aday çıkarmama kararı aldık" demişti.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'nin 58, AK Parti'nin 16, MHP'nin 12, İYİ Parti'nin 1 ve bağımsız 1 üye bulunuyor.

CHP Grup Başkanvekili Akdağ adayı açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Lütfü Akdağ, "Bugün bu mecliste konuşmak çok zor. Bugün 17 ilçede bütün Manisa halkı onu andı. Lokması döküldü, dualar edildi. Bütün dualar ona gitsin. Türkiye'nin gözleri, yedi gündür yaşlı. Manisa, bir sevda seline döndü. Çok üzgünüz ama bugün bir seçim yapmak zorundayız. Biz CHP olarak Ferdi Zeyrek'in yerine Besim Dutlulu'yu öneriyoruz" dedi

Mersinli: "Bizim bir adayımız yok"

AK Parti Grup Başkanvekili Berk Mersinli, "Ferdi Başkanımız bizim arkadaşımız ve dostumuzdu. AK Parti grubu olarak da Manisa'mızın ve ülkemizin başı sağolsun. Biz CHP'nin aday çıkarması noktasında Ferdi Başkanımızın hatırına binaen kabul ediyoruz. Bizim bir adayımız yok" ifadelerini kullandı.

Palabıyık: "Sizlerin göstereceği aday adayımızdır"

MHP Grup Başkanvekili Mehmet Palabıyık, "Ferdi Zeyrek, benim meslektaşım hem arkadaşım hem de kardeşim gibiydi. Bizim bir adayımız olması söz konusu değil. Sizlerin göstereceği aday adayımızdır" diye konuştu.

İlk turda başkan belirlendi

Toplam 87 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde, yeni başkan ilk turda belirlendi. Başkanlık için tek aday olan Dutlulu 87 meclis üyesinin 85'inin 'Evet' oyunu alarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı oldu. Seçimde iki boş oy kullanıldı.

Dutlulu: "Ferdi Başkanın yerini doldurmak için bu göreve gelmedik"

Dutlulu, başkan olarak yaptığı ilk konuşmasında, "Çok zor bir hafta geçirdik. Hepimiz çok üzgünüz. Hem yol arkadaşımı hem de büyük bir belediye başkanını kaybettik. Geçtiğimiz hafta Genel Başkanımızın katılımıyla bir toplantı yaptık. Ağız birliğiyle 'Böyle bir göreve talip olunmaz. Böyle bir görev istenmez, hiçbir belediye başkanı bu görevi kolay kolay yapmak istemez' dedik. Ama hayatın gerçekleri var. Birimiz belediye başkanı olarak devam edecekti. Genel Başkanımıza 'İsterseniz bir meclis üyemiz isterseniz bir belediye başkanımız... Kim olursa biri bu görevi kabul edecek' dedik. Biz o günden sonra tamamen işmize yoğunlaştık. Ferdi Başkanımızın bir hayali vardı. Ne ben ne de bir başkası Ferdi Başkanın yerini doldurmak için bu göreve gelmedik. Onun kadar başarılı bir belediye başkanı olmak, onun kadar sevilmek çok zor. Böyle bir iddiamız da yok. Ama bu bir bayrak taşıyıcılığıdır. O her cümlesinde Manisam derdi. Daha güzel Manisa hayali vardı. Biz onun hayallerini gerçekleştirebilmek için bir adım atabilirsek ne mutlu. Genel Başkanımız üç şeyden bahsetti. Birincisi Manisa'ya sahip çıkacaktı yeni belediye başkanı. Biz Manisa için çalışacağız. O konuda hiçbir soru işareti olmasın. Hep birlikte aynı onun misyonuyla, diğer siyasi partileri ayırt etmeden Manisa'ya hizmet edeceğiz. Ferdi Zeyrek Başkanımızın ailesi de hepimize emanettir bundan sonra. Onun hayalleri için de çok çalışacağız. Büyükşehir çalışanlarımız için şunu söylemek istiyorum... Onu mutlu etmek için hepimizin çok çalışması lazım. Onun kurduğu bir sistem var onu devam ettireceğiz. O sistemle ilgili köklü değişiklikler yok. Onun üstüne bir adım daha yapabilirsek ne mutlu. O konuda çalışan arkadaşlarımızdan şunu rica ediyorum... Lütfen Ferdi Başkan bizi görüyormuş gibi çalışalım. Bu bize kalan en büyük görevdir. Hep beraber çalışacağız" ifadesini kullandı.

"Keşke Ferdi Başkan yaşıyor olsaydı da ben de Akhisar'da olasaydım"

Tebrik ziyareti istemediğinin altını çizen Dutlulu, "Bir cenaze gördük. Türkiye'de sayılıdır böyle cenaze. Tüm Türkiye ağladı ve üzüldü. Ferdi Başkan ile kavga etmek çok zordu. Bu kadar düzgün, kibar ve kaliteli insan zor gelir. Bizim onun seviyesine gelme şansımız yok. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Manisa bundan sonra bana emanettir. Elimden geleni yapacağım. Umarım biz de gönüllere girmeyi başarırız. Şunu da söylemek istiyorum... Bir tebrik ziyareti istemiyorum. İnanın tebrik edilecek bir şey yok. Keşke Ferdi Başkan yaşıyor olsaydı da ben de Akhisar'da olsaydım. Böyle bir görevi sırtlanmak çok zor" diye konuştu.