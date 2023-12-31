Manisa\'da 2 Evde 85 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde yılbaşı öncesi jandarma ekipleri tarafından 2 eve düzenlenen operasyonda 85 litre sahte rakı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM ekipleri, E.A.(44) ve A.C.S.'nin (69) ikametinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, ikamette ve eklentilerinde yapılan aramada 10 litresi pet şişelerde olmak üzere toplam 85 litre sahte rakı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen sahte içkilere el konurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - MANİSA