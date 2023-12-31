 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Manisa'da 2 Evde 85 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da 2 Evde 85 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Salihli Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede sahte içki üretildiği bilgisi üzerine gerçekleştirdiği operasyonda, 2 evde toplam 85 litre sahte içki ele geçirdi. Operasyon kapsamında ayrıca ruhsatsız av tüfeği ve fişek de bulundu. E.A. (44) ve A.C.S. (69) isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı ve sahte içkilere el konuldu.

Manisa\'da 2 Evde 85 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
31.12.2023 - 11:37,
Abone Ol

Manisa'nın Salihli ilçesinde yılbaşı öncesi jandarma ekipleri tarafından 2 eve düzenlenen operasyonda 85 litre sahte rakı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM ekipleri, E.A.(44) ve A.C.S.'nin (69) ikametinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, ikamette ve eklentilerinde yapılan aramada 10 litresi pet şişelerde olmak üzere toplam 85 litre sahte rakı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen sahte içkilere el konurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: AA
YORUMLAR

Operasyon, Jandarma, Salihli, Manisa, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da 2 Evde 85 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika


12:27
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52
Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:56
Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan 'fantezi' savunması Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:55
On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20
Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti

Son Dakika
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52 Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:56 Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:41 Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20 Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti
10:11 AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54 Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 12:58:19. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da 2 Evde 85 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement