Manisa'nın Salihli ilçesinde üstü aramasında 448 uyuşturucu hap ele geçirilen motosiklet sürücüsü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gümüşçayı Caddesi üzerinde şüphelendikleri motosiklet sürücüsü H.M'yi durdu.
Ekipler, yaptığı üst aramasında 448 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdiği H.M'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da 448 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?