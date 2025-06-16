Manisa\'da Ağaçla Çarpan Araçta Sürücü Ağır Yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
M.K'nin kullandığı 35 BFE 731 plakalı otomobil, Laleli Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla Manisa Merkez Efendi Hastanesine kaldırılan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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