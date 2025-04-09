Manisa'da Altyapı İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da Altyapı İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesindeki altyapı durumunu değerlendirmek için bir toplantı gerçekleştirdi. MASKİ yetkilileri, mevcut projeleri ve gelecekteki çalışmalarını planladı.

09.04.2025 12:09  Güncelleme: 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, kenti sağlıklı bir altyapıya kavuşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur'u ziyaret ederek, ilçedeki mevcut altyapı durumunu değerlendirdi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak'a ziyaretinde, Projeler Dairesi Başkan Vekili Hami Berk Yakıcı ile Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Cem Güler ve yetkili personel de eşlik etti. Gerçekleştirilen toplantıda, mevcut altyapı durumu değerlendirildi, devam eden projeler masaya yatırıldı ve yapılacak çalışmalar planlandı. Altyapı hizmetlerinin daha etkin ve sürdürülebilir hale getirilmesi için izlenecek stratejiler belirlendi. Toplantının ardından saha incelemeleri yapılarak çalışmalar yerinde değerlendirildi.

"İlçemizi daha yaşanılabilir bir kent haline dönüştürmek istiyoruz"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in talimatlarıyla Manisa genelinde dayanıklı bir altyapı inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Soma İlçemiz İstasyon Mahallesi'nde yağmur suyu kısmi şebeke projesi çalışmalarına başladık. Bu yatırımımız ile ilgili Soma Belediye Başkanımız Sercan Okur'la bir görüşme gerçekleştirdik. Aynı zamanda Kemal Balıkesir Caddesi başta olmak üzere Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacak yol çalışmaları öncesinde bu bölgedeki altyapı ile ilgili istişare etme fırsatı yakaladık. İş birliği ile ilçemizi daha yaşanılabilir bir kent haline dönüştürmek istiyoruz. Yaşanan sorunları çözmek adına verimli bir görüşme oldu" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Manisa, Çevre, Yaşam, Soma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Altyapı İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olaylı derbide yeni gelişme Galatasaray’ın iki futbolcusu da ceza aldı Olaylı derbide yeni gelişme! Galatasaray'ın iki futbolcusu da ceza aldı
Ünlü televizyon yıldızı, milyarder işadamının oğluyla aşk yaşadığını duyurdu Ünlü televizyon yıldızı, milyarder işadamının oğluyla aşk yaşadığını duyurdu
Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor
Yeni takımında da beğenilmedi Galatasaraylıların gitti diye sevindiği futbolcu geri dönüyor Yeni takımında da beğenilmedi! Galatasaraylıların gitti diye sevindiği futbolcu geri dönüyor
Somer Sivrioğlu’ndan beklenmedik çıkış: Boykotu doğru bulmuyorum, protestoyu desteklemiyorum Somer Sivrioğlu'ndan beklenmedik çıkış: Boykotu doğru bulmuyorum, protestoyu desteklemiyorum
Mıcrosoft’u protesto eden Al-Dubos’a anlamlı destek Mıcrosoft'u protesto eden Al-Dubos'a anlamlı destek
Gedson Fernandes, kariyer sezonunu yaşıyor Gedson Fernandes, kariyer sezonunu yaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’da Escobar düzeni kurdular Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da Escobar düzeni kurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor
Hindistan basınında çok konuşulacak Türkiye manşeti: 72 saatte Tel Aviv’e girebilirler Hindistan basınında çok konuşulacak Türkiye manşeti: 72 saatte Tel Aviv'e girebilirler
Özgür Özel, İmamoğlu’nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı Özgür Özel, İmamoğlu'nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı

12:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’da Escobar düzeni kurdular Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da Escobar düzeni kurdular
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor
11:31 Hindistan basınında çok konuşulacak Türkiye manşeti: 72 saatte Tel Aviv’e girebilirler Hindistan basınında çok konuşulacak Türkiye manşeti: 72 saatte Tel Aviv'e girebilirler
11:15 Özgür Özel, İmamoğlu’nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı Özgür Özel, İmamoğlu'nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı
10:54 Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin
17:49 FIFA’dan radikal karar Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda FIFA'dan radikal karar! Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda
17:24 Gedson Fernandes, kariyer sezonunu yaşıyor Gedson Fernandes, kariyer sezonunu yaşıyor
17:22 Mıcrosoft’u protesto eden Al-Dubos’a anlamlı destek Mıcrosoft'u protesto eden Al-Dubos'a anlamlı destek
17:16 Somer Sivrioğlu’ndan beklenmedik çıkış: Boykotu doğru bulmuyorum, protestoyu desteklemiyorum Somer Sivrioğlu'ndan beklenmedik çıkış: Boykotu doğru bulmuyorum, protestoyu desteklemiyorum
17:15 Yeni takımında da beğenilmedi Galatasaraylıların gitti diye sevindiği futbolcu geri dönüyor Yeni takımında da beğenilmedi! Galatasaraylıların gitti diye sevindiği futbolcu geri dönüyor
17:12 Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor
17:11 Ünlü televizyon yıldızı, milyarder işadamının oğluyla aşk yaşadığını duyurdu Ünlü televizyon yıldızı, milyarder işadamının oğluyla aşk yaşadığını duyurdu
17:06 Olaylı derbide yeni gelişme Galatasaray’ın iki futbolcusu da ceza aldı Olaylı derbide yeni gelişme! Galatasaray'ın iki futbolcusu da ceza aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 13:08:46. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa'da Altyapı İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement