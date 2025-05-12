Manisa'da Anneler Günü'nde Bahar Matinesi Düzenlendi

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ve Yunusemre Belediyeleri iş birliğiyle, Anneler Günü'nde Kurşunlu Han'da "Bahar Matinesi" düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ve Yunusemre Belediyeleri'nin iş birliğiyle Kurşunlu Han'da Anneler Günü'ne özel Bahar Matinesi gerçekleştirildi. Cenk Ürek'in sahne aldığı etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın eşi Serap Balaban ve çok sayıda kadın katıldı.

Zübeyde Hanım'ın Anneler Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan Zeyrek, şunları söyledi:

"Bir evlat dünyaya getirdi ve o evlat bu güzel ülkeyi kurtardı. Sonra kendi annemin ve sizlerin ellerinden öpüyor, Anneler Günü'nüzü kutluyorum. Biz 31 Mart'ta bir değişim lazım dedik. Herkesin yüzünün gülmesi, umudun yeşermesi lazım diye çok sevdiğim Manisalı hemşerilerim, büyük ailem bana bu onurlu görevi verdi. Bize destek veren herkese şeref sözü veriyorum, asla ve asla verdiğiniz destekten dolayı pişman olmayacaksınız. Biz Manisa merkezde Semih Balaban, Gülşah Durbay Başkanlarımız ile gece gündüz demeden Manisa'mın hak ettiği değere ulaşması için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Sizleri çok seviyorum, çok mutlu olun, çok eğlenin, gülen yüzleriniz solmasın."

İl Başkanı Özalper, siyasetten uzaklaşarak farklı bir gün yaşayacaklarını belirterek, "Canım kız kardeşlerim, değerli anneler. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bugün ben de bir anne olarak, bürokrasiden ve siyasetten sıyrılıp sizlerle birlikte eğlenmek, bu güzel günü doyasıya yaşamak istiyorum" dedi.

Durbay ise "Bugün Anneler Günü; özel ve çok güzel bir gün. Tüm anneleri kutluyorum. Sevginin, hoşgörünün, şefkatin timsali olan tüm annelerimizin ellerinden öpüyor, hepinizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Dünyayı değiştiren anneler sayesinde kentlerimiz daha güçlü, daha umut dolu oluyor" ifadelerini kullandı.

Serap Balaban da Semih Balaban'ın selamlarını ileterek, tüm kadınların Anneler Günü'nü kutladı.