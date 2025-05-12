Manisa'da Anneler Günü'nde Bahar Matinesi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da Anneler Günü'nde Bahar Matinesi Düzenlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ve Yunusemre Belediyeleri iş birliğiyle Anneler Günü için Kurşunlu Han'da özel bir Bahar Matinesi etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe katılanlar arasında belediye başkanları ve çok sayıda kadın yer aldı.

12.05.2025 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ve Yunusemre Belediyeleri iş birliğiyle, Anneler Günü'nde Kurşunlu Han'da "Bahar Matinesi" düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ve Yunusemre Belediyeleri'nin iş birliğiyle Kurşunlu Han'da Anneler Günü'ne özel Bahar Matinesi gerçekleştirildi. Cenk Ürek'in sahne aldığı etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın eşi Serap Balaban ve çok sayıda kadın katıldı.

Zübeyde Hanım'ın Anneler Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan Zeyrek, şunları söyledi:

"Bir evlat dünyaya getirdi ve o evlat bu güzel ülkeyi kurtardı. Sonra kendi annemin ve sizlerin ellerinden öpüyor, Anneler Günü'nüzü kutluyorum. Biz 31 Mart'ta bir değişim lazım dedik. Herkesin yüzünün gülmesi, umudun yeşermesi lazım diye çok sevdiğim Manisalı hemşerilerim, büyük ailem bana bu onurlu görevi verdi. Bize destek veren herkese şeref sözü veriyorum, asla ve asla verdiğiniz destekten dolayı pişman olmayacaksınız. Biz Manisa merkezde Semih Balaban, Gülşah Durbay Başkanlarımız ile gece gündüz demeden Manisa'mın hak ettiği değere ulaşması için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Sizleri çok seviyorum, çok mutlu olun, çok eğlenin, gülen yüzleriniz solmasın."

İl Başkanı Özalper, siyasetten uzaklaşarak farklı bir gün yaşayacaklarını belirterek, "Canım kız kardeşlerim, değerli anneler. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bugün ben de bir anne olarak, bürokrasiden ve siyasetten sıyrılıp sizlerle birlikte eğlenmek, bu güzel günü doyasıya yaşamak istiyorum" dedi.

Durbay ise "Bugün Anneler Günü; özel ve çok güzel bir gün. Tüm anneleri kutluyorum. Sevginin, hoşgörünün, şefkatin timsali olan tüm annelerimizin ellerinden öpüyor, hepinizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Dünyayı değiştiren anneler sayesinde kentlerimiz daha güçlü, daha umut dolu oluyor" ifadelerini kullandı.

Serap Balaban da Semih Balaban'ın selamlarını ileterek, tüm kadınların Anneler Günü'nü kutladı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Anneler Günü, Şehzadeler, Yunusemre, Etkinlik, Magazin, Güncel, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Anneler Günü'nde Bahar Matinesi Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 23:44:16. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Anneler Günü'nde Bahar Matinesi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.