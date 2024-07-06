Manisa'da arazide bir kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Manisa'da arazide bir kişinin cansız bedeni bulundu

Manisa\'da arazide bir kişinin cansız bedeni bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Ramazan Seylan'ın arazide hareketsiz yattığı fark edildi. Vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmayan Seylan'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

06.07.2024 13:50
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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Ramazan Seylan'ın (27) arazide cesedi bulundu. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan Seylan'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alaşehir'in kırsal Tepeköy Mahallesi'nde, sabah üzüm bağlarına gitmek için yola çıkan köylüler, Tepeköy Mahallesi yakınlarındaki bir arazide yerde bir kişinin hareketsiz yattığını fark edip, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen jandarma ekipleri, bu kişinin Ramazan Seylan olduğunu belirledi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Seylan'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmayan Seylan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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