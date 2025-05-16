Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, E.A, 2. Anafartalar Mahallesi 1620 Sokak'ta şakalaştığı arkadaşı S.B. tarafından bıçaklandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da Bıçaklama Olayı: 1 Yaralı - Son Dakika
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