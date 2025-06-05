Manisa'da Cider Yolu Bayram Hediyesi Olarak Açıldı

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Bu bayramda, 18 yıllık çözülemeyen bir sorun haline gelen ve çözüm bekleyen, şehrin ulaşım sorununu büyük oranda rahatlatacak olan Cider Yolu'nu hizmete açtığımızı sizinle paylaşmak istiyorum. Biz, en güzel bayram hediyesinin Manisa'mın sorunlarını çözmek, Manisalı hemşehrilerimizin dertlerine derman olmak olduğuna inanıyoruz. Bu düşünceyle gece gündüz Manisa için çalışıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların kardeşlik, hoşgörü ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini vurguladı. Bayram mesajında Manisalılara önemli bir müjde de veren Zeyrek, 18 yıldır çözülemeyen Cider Yolu sorununun giderildiğini ve yolun hizmete açıldığını duyurdu. Ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak bu adımın Manisa'ya bayram hediyesi olduğunu belirten Zeyrek'in mesajı şöyle:

"Kardeşliğin, beraberliğin ve dayanışmanın bayramı olan Kurban Bayramı'na yeniden kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyen bir dinin mensupları olarak, bugünlerde ihtiyacımız olan hoşgörünün ve adaletin önemini daha fazla hatırlayacak, hissedeceğiz. Yüreğimizdeki buruklukla büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpeceğiz. Bu bayramda, 18 yıllık çözülemeyen bir sorun haline gelen ve çözüm bekleyen, şehrin ulaşım sorununu büyük oranda rahatlatacak olan Cider Yolu'nu hizmete açtığımızı sizinle paylaşmak istiyorum. Biz, en güzel bayram hediyesinin Manisa'mın sorunlarını çözmek, Manisalı hemşehrilerimizin dertlerine derman olmak olduğuna inanıyoruz. Bu düşünceyle gece gündüz Manisa için çalışıyoruz. Kurban Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Kurbanlarımız Allah katında kabul görsün, Cider Yolu da Manisa'mıza bayram hediyesi olsun."