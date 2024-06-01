Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa\'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazisine sıçradı. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangının yerleşim yerine ulaşmaması için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası evlere sıçramadan durduruldu. Söndürme çalışmalarına 13 arazöz, 2 uçak, 4 helikopter, 5 su tankeri, 44 söndürme ekibi ve 5 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

01.06.2024 17:45
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otluk alanda çıkıp tarım arazisine sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İsmailbey Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle çevredeki tarım alanlarına yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangının yerleşim yerine ulaşmaması için çalışma başlattı.

İsmailbey Mahallesi'ndeki bazı ev ve ahırlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası başka evlere sıçramadan durduruldu.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına 13 arazöz, 2 uçak, 4 helikopter, 5 su tankeri olmak üzere 44 söndürme ekibi ve 5 iş makinesi ile müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, yangının İsmailbey Mahallesi ile çevresindeki yerleşimlere ve ormanlık alana yayılma ihtimaline karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Kaynak: AA

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