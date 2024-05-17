Manisa'da öğrenciler çöp konteynerinde bulunan köpek yavrularını tedavi ettirdi - Son Dakika
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Manisa'da öğrenciler çöp konteynerinde bulunan köpek yavrularını tedavi ettirdi

Manisa\'da öğrenciler çöp konteynerinde bulunan köpek yavrularını tedavi ettirdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, öğrencilerin çöp konteynerinde bulduğu 6 köpek yavrusu, veteriner kliniğinde tedavi edildi. Köpeklerin bakımlarının ardından sahiplendirileceği belirtildi.

17.05.2024 08:53
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öğrencilerin çöp konteynerinde bulduğu 6 köpek yavrusu, veteriner kliniğinde tedavi edildi.

Alaşehir Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören Ayşegül Oktay ve Sudenaz Vural, Baklacı Mahallesi'nde yol kenarındaki çöp konteynerinden gelen sesler üzerine yaptıkları incelemede çuval ve poşetin içine konulmuş yeni doğduğu belirlenen 6 köpek yavrusu buldu.

Hayvansever çift Mete ve Müşerref Üründü tarafından teslim alınan hayvanlar, özel bir veteriner kliniğinde tedavi ettirildi.

Köpeklerin bakımlarının ardından sahiplendirileceği ifade edildi.

Kaynak: AA

Alaşehir, Manisa, Hayvan Hakları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da öğrenciler çöp konteynerinde bulunan köpek yavrularını tedavi ettirdi - Son Dakika

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