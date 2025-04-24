Manisa'nın Salihli ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu lise öğrencisi yaşamını yitirdi.
Karaağaç Mahallesi'nde Emirhan Yiğen'in (18) kullandığı 45 AFL 249 plakalı traktör devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Emirhan Yiğen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Emirhan Yiğen'in Şehit Mustafa Serin İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
Yiğen'in cenazesi, Karaağaç Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika
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