Manisa\'da Dünya Bankası ile Altyapı Projesi Başlıyor

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Dünya Bankası Sürdürülebilir Şehirler Projesi" görevlilerini makamında ağırladı. Başkan Zeyrek, Dünya Bankası Kredisi ile Muradiye ve çevresindeki mahalleleri kapsayan altyapı imalatları ile atıksu arıtma tesisi, Kırkağaç Gelenbe Mahallesi kanalizasyon hattı ve Gördes ilçe merkezi içme suyu iletim hattı projesinin hayata geçirileceğini belirterek, "Ben, bu projenin şehrim için ne kadar gerekli olduğunu biliyorum. Bu, Manisa için olmazsa olmaz. Bugün, Manisa için tarihi bir gün" dedi.

Dünya Bankası Sürdürülebilir Şehirler Projesi görevlileri, Başkan Zeyrek'i makamında ziyaret etti. Dünya Bankası Kredisi ile yapılacak projelerin finansmanı ile ilgili olarak gerçekleşen ziyarette, Kıdemli Afet Uzmanları Xueman Wang ile Yondela Silimela, Kentsel Afet Uzmanı Tuğkan Tanır, Su ve Atıksu Uzmanı Cenk Yılmazer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, daire başkanları ve İLBANK temsilcileri yer aldı.

Görüşmede, Yunusemre ilçesi Muradiye ve çevresindeki Karaali, Evrenos, Akgedik ve Yağcılar Mahallesi'nde 224 kilometrelik altyapı imalatları ile atıksu arıtma tesisi, Kırkağaç Gelenbe Mahallesi kanalizasyon hattı ve Gördes ilçe merkezi içme suyu iletim hattı ile ilgili son durum değerlendirildi. Makamda yapılan görüşmenin ardından MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı ve beraberindeki heyet, çalışma yapılacak alanlarda incelemelerde bulundu.

Zeyrek, ziyarette şunları söyledi:

"Bu projenin hayata geçmesi için gerçekten çok çaba sarf ettik"

"Dünya Bankası ile birlikte yapacağımız proje maalesef sahipsiz kalmış bir proje. ve biz göreve geldikten sonra bu projenin hayata geçmesi için gerçekten çok çaba sarf ettik. Bu çerçevede, en hızlı şekilde hareket edip, bu projenin hayata geçirilmesi için Dünya Bankası ve sizlerle temaslarımızı çok hızlandırdık. Bu süreçte de projenin artık başlamış olması gerekiyordu. İhale sürecini de bir an önce başlatacağız. Hedefimiz; 2024 bitmeden önce projenin ihalesine çıkabilmek. Bu proje kapsamında olan Kırkağaç Gelenbe Mahallesi, Karaali, Muradiye mahalleleri bir de Gördes ilçemizin altyapı projeleri var.

"Müşavir firmayla bu hafta sözleşme imzalıyoruz"

Müşavir firmayla bu hafta sözleşme imzalıyoruz. Proje aşamasını müşavir firma ile birlikte yürüteceğiz ve hızlandıracağız. İhale şartlarında, ihaleyi alan firmanın çift mesai yaparak, imalatını hızlandırmasını sağlayacağız. Bu da bizim ön şartımız olacak. Kaybedilen zamanı yapım aşamasında kazanacağız. Ama sizden tek ricam belki kullanmayacağız ama 12 aylık bir imtiyaz istiyorum. Ben, bu projenin şehrim için ne kadar gerekli olduğunu biliyorum. Bir an önce hayata geçmesi için de çok özverili çalışacağız. Bu Manisa için olmazsa olmaz. Bugün Manisa için tarihi bir gün. İlk başlangıcı birlikte yaptık. Projenin finalinde de yine burada aynı duygu ve düşüncelerle sizi tekrardan misafir etmek isterim."

Dünya Bankası Xueman Wang ise şöyle konuştu:

"Öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz ve ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şehirde de yaşadığınızı söylemem gerekiyor. Bu sabah çok verimli bir toplantı yaptık. Ekibiniz hem bize ilham kaynağı oldu hem de çalışmalarından oldukça etkilendik. Sizin de her bir projenin teknik bir detayını bilmenizden etkilendiğimi söylemek istiyorum. Özellikle Muradiye ve Karaali bölgelerinin sizin için önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle hem oradaki altyapının çok eski olması hem de nüfusun fazla olması itibarıyla önem atfedilmesi gereken yerler arasında. Biz de bölgenin yerel halk ve sizin için de ne kadar önemli olduğunu, buralarda yapılacak çalışmaların ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bizim bu aşamada yapmaya çalıştığımız şey projenin hedeflerine ulaşabilmesi için çalışmalarımızı mümkün olduğunca hızlandırmak. Bazı zorluklarla karşı karşıyayız. Çünkü projenin kapanmasına 1,5 yıl gibi bir süre kalmış durumda. Ancak süre uzatımı konusunda da yapabileceklerimiz olduğunu düşünüyoruz. Ben Manisa'dan ayrılırken bu projeye tam bir güvenle ayrılmış olacağım. Hem bu sabah yaptığımız toplantıda Genel Müdür ve ekibiyle yaptığım görüşmeden aldığım izlenim hem de sizden aldığım izlenim çok olumlu yönde. Açıkçası bugüne kadar projelere böyle hakim bir Belediye Başkanı ile karşılaşmamıştım. Dünya Bankası üst yönetimine doğrudan Belediye Başkanı'nın süpervizörlüğünü yürüttüğü, yakından takip ettiği bir proje olduğunu ve projeye inandığımızı ileteceğim."