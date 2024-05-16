Manisa'da Engelliler Haftası kapsamında engelliler askerlik yemini etti - Son Dakika
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Manisa'da Engelliler Haftası kapsamında engelliler askerlik yemini etti

Manisa\'da Engelliler Haftası kapsamında engelliler askerlik yemini etti

Manisa'da Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen törende, 43 engelli askerlik yemini etti. Törende, engelli askerlere künyeleri ve terhis belgeleri teslim edildi. Törenin ardından aileler, duygusal anlar yaşadı.

16.05.2024 11:51
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Manisa'da Engelliler Haftası kapsamında bir günlüğüne asker olan engelliler, askerlik yemini etti.

İl Jandarma Komutanlığında, askerlik eğitimi alan 43 engelli için tören düzenlendi.

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelli jandarma erler, ant içti.

Manisa Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker ile İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, engelli askerlere künyeleri ve terhis belgelerini teslim etti.

Tören geçişinin ardından çocuklarıyla buluşan aileler, duygusal anlar yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Engelliler Haftası kapsamında engelliler askerlik yemini etti - Son Dakika

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