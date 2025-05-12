Manisa\'da Engelliler Haftası Kutlandı

Manisa'da Engelliler Haftası dolayısıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

Valilik ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Engelsiz Manisa" sloganıyla düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri, engelliler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda anıta çelenk sunulmasının ardından engelli bakım rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören öğrenciler gösteri sundu.

Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, yaptığı konuşmada engellilerin tüm sosyal entegrasyonu ve iş ihtiyaçları için devrede olduklarını belirterek, "Biz elimizden gelen her türlü gayreti sergiliyoruz. Ekibimiz bu konuda oldukça güzel çalışıyor. Sanayide, kamu kurumlarında her türlü imkanı devletimiz sağlıyor." dedi.