Manisa'da Engellilere Temsili Askerlik Eğlencesi - Son Dakika
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Manisa'da Engellilere Temsili Askerlik Eğlencesi

Manisa\'da Engellilere Temsili Askerlik Eğlencesi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında 9 engelli için düzenlenen etkinlikte temsili askerlik eğlencesi gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan yetkililer ve aileler, engellilerin askerlik deneyimi yaşamasına destek verdi. Etkinlikte engellilere dua edildi ve kına hediye edildi.

15.05.2024 15:23
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, bir günlük temsili askerlik eğitimine katılacak 9 engelli için "asker eğlencesi" gerçekleştirildi.

Engelliler Haftası kapsamında, Kırkağaç Engelliler Derneği'nde yapılan etkinliğe Kaymakam Zafer Oktay, Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Kıdemli Albay Adem Şakrak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Servet Çelenk ve çok sayıda aile katıldı.

Etkinliğe katkı sunanlara teşekkür eden Kırkağaç Engelliler Derneği Başkanı Yaşar Yılmaz, "Derneğimize kayıtlı 20 yaş üstü 9 gencimizin askerlik yaşı gelmişti ama askerlik görevinden maalesef muaftılar. Aileleri olarak bu duruma çok üzülüyorduk. Engelliler Haftası dolayısıyla devletimizin sağladığı imkan ile bu gençlerimiz için Manisa İl Jandarma Komutanlığında bir günlük askerlik eğitimi düzenleniyor. Bugün askerlik öncesi eğlence yapıyoruz, yarın da askerlik görevine giderek eğitime katılıp asker olacaklar." diye konuştu.

Etkinlikte temsili askerlik yapacak engelliler için dua edildi, kına hediye edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Engellilere Temsili Askerlik Eğlencesi - Son Dakika

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