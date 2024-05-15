Manisa\'da Engellilere Temsili Askerlik Eğlencesi

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, bir günlük temsili askerlik eğitimine katılacak 9 engelli için "asker eğlencesi" gerçekleştirildi.

Engelliler Haftası kapsamında, Kırkağaç Engelliler Derneği'nde yapılan etkinliğe Kaymakam Zafer Oktay, Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Kıdemli Albay Adem Şakrak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Servet Çelenk ve çok sayıda aile katıldı.

Etkinliğe katkı sunanlara teşekkür eden Kırkağaç Engelliler Derneği Başkanı Yaşar Yılmaz, "Derneğimize kayıtlı 20 yaş üstü 9 gencimizin askerlik yaşı gelmişti ama askerlik görevinden maalesef muaftılar. Aileleri olarak bu duruma çok üzülüyorduk. Engelliler Haftası dolayısıyla devletimizin sağladığı imkan ile bu gençlerimiz için Manisa İl Jandarma Komutanlığında bir günlük askerlik eğitimi düzenleniyor. Bugün askerlik öncesi eğlence yapıyoruz, yarın da askerlik görevine giderek eğitime katılıp asker olacaklar." diye konuştu.

Etkinlikte temsili askerlik yapacak engelliler için dua edildi, kına hediye edildi.