Manisa'da Espor İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Manisa'da Espor İş Birliği Protokolü İmzalandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Pcıfıc Espor takımıyla iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, espor takımı kurulumu ve organizasyonlar için ortaklık sağlayacak.

12.11.2024 11:18  Güncelleme: 11:39
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Pcıfıc Espor takımı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde espor takımı kurulması, kurulumuna destek olunması ve gerçekleştirilecek organizasyonda iş birliği yapılması imza altına alındı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Pcıfıc Espor Takımı Kaptanı Kaan Karapınar ve oyuncularını konuk etti. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Emre Hasgör ve Manisa BBSK Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Köseli de yer aldı. Gençlerin espor branşına gösterdiği ilgi hakkında bilgi veren Kaptan Karapınar, kulüp oyuncularını tanıttı ve faaliyetlerine değindi.

Protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Zeyrek, "Manisa'yı tanıtmak, Manisa'nın bayrağını taşımak her platformda olduğu gibi espor branşında da çok önemli. Şehrim ve şehrimin gençleri her şeyin en iyisini hak ediyor. Sizler de bunun öncüsü olacaksınız. Bu konuda verdiğiniz hizmetten ve destekten dolayı teşekkür ederiz. Biz her zaman için Manisalı gençlerin yanında olacağız. Onların bu tip isteklerinde yanlarında bir paydaş olarak bulunacağız. Hem şehrin markalaşması hem de gençlere yeni alanların açılması konusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi her zaman için Manisa'nın gençlerinin yanındadır" diye konuştu.

Pcıfıc Espor Takım Kaptanı Kaan Karapınar ise protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak, teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA

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