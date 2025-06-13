Manisa'da Ferdi Zeyrek için duygu dolu veda - Son Dakika
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Manisa'da Ferdi Zeyrek için duygu dolu veda

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Manisa\'da Ferdi Zeyrek için duygu dolu veda
13.06.2025 11:22  Güncelleme: 11:53
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Manisa\'da Ferdi Zeyrek için duygu dolu veda
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı sonrası taziye alanına gelen vatandaşlar, duygularını taziye defterine yazdı. Zeyrek'in halk ile kurduğu sıcak bağlar ve yaşamı boyunca yaptığı katkılar, sevenleri tarafından duygusal sözlerle anlatıldı.

(MANİSA) – Vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Manisa'da kurulan taziye alanına gelen yurttaşlar, duygularını taziye defterine yazdı. Başkan Zeyrek'e duydukları sevgiyi kaleme döken vatandaşlar, onun Manisa'ya kattığı değerleri, halkla kurduğu sıcak bağları ve geride bıraktığı derin izleri anlattı.

6 Haziran'da elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in son yolculuğuna uğurlanmasının ardından 3 gün Fatih Sergi Salonu'nda taziyeler kabul edildi. Salona gelen çok sayıda yurttaş, taziye defterine yazdıklarıyla Başkan Zeyrek'e veda etti.

Zeyrek için şiir yazdı

75 yaşındaki emekli öğretmen Abuzer Gündoğan, Zeyrek için kaleme aldığı şiiri taziye defterine yazdı. Duygularını gözyaşlarıyla dile getiren Gündoğan, "Ferdi Bey'i ilk başkan adayı olarak gördüğüm gün bu insan büyük bir insan Manisa'ya çok yararlı olacak, Manisa'yı uçuracak gözüyle bakıyordum. Kendisiyle görüşmek nasip olmadı. Sevgim onu uzaklarda gördükçe çoğaldı. Hastanede üç gün gece yarısına kadar bekledim. Kanım dondu 17.05'te. Oturdum ağladım, ağlarken de bu şiiri yazdım" dedi.

Zeyrek'in halkla iç içe olan tutumuna dikkat çeken Gündoğan, onun 7'den 70'e herkesle diyalog kurduğunu ve vatandaşların sorunlarını çözmek için yoğun bir çaba gösterdiğini vurguladı. Gündoğan, şunları söyledi:

Öğretmen Ayşe Dubağz ise duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Acısını çok derin yaşadık. Koca bir ülkenin, koca bir kentin aynı acıyı bu kadar derinden yaşayabileceğini hiç ummazdım. Ama gerçekten hepimiz aynı kocaman acıyı yaşıyoruz hep birlikte. Hani şey denir ya insanın acısını alır. Ama şimdi bu kadar insanın acısı kim kime şifa olabilecek bilmiyorum. Beni en çok etkileyen yanı Ferdi Başkanımızın yoksula dokunabiliyor olmasıydı. Gerçekten halktan, alın teriyle kazanan halktan yana olmasıydı. Onların dertleriyle hemhal olabilmesi ve -mış gibi değil gerçekten anlayarak ve çözüm üretebiliyor olmasıydı. Çok yüce gönüllüydü."

"Abim vefat etmiş gibi"

Mert Taşuşağı isimli bir başka vatandaş ise, Zeyrek'in ardından yaşadığı duyguları şöyle dile getirdi:

"Duygularımız çok karışık, çok karmaşık. Sanki evimizden kendi cenazemiz çıkmış gibi, abim vefat etmiş gibi, öz abim olsaydı, o vefat etseydi ancak bu şekilde bu kadar üzülebilirdim. 14 ayda birçok insanın yüreğine dokunmuş bir insan. Allah mekanını cennet eylesin. Söyleyecek çok şey var ama kelimeler artık kifayetsiz."

"Halk ozanları, alsın kapuzlarını eline, Ferdi Zeyrek destanını yazsın"

Fatih Sergi Salonu'ndaki taziye alanına gelen öğretmen Elif Sevim Oral ise Zeyrek'in yaşamının ve dokunduğu hayatların kendisinde bıraktığı etkiyi şu sözlerle ifade etti:

"Bulunduğumuz yer bile nikah salonuydu eskiden. Fatih Sergi Salonu olmasında en büyük katkısı olan hepimizin abisi, hepimizin canı olan Ferdi Başkan sayesinde buradayız ve maalesef ki taziye evi olarak kullanılıyor şu anda. Sosyal medyada da görmüşsünüzdür. Türkiye'den Atatürk geçti, Atamız geçti. Manisa'dan da Ferdi Başkan geçti. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı noktadayız. Hepimizin yüreğine dokunan biriydi. Ben bir eğitimciyim, bir öğretmenim. Tarih geçmesi gereken biriydi. Tarih yazmak istedi. Halk ozanları, alsın kapuzlarını eline, Ferdi Zeyrek destanını yazsınlar. Öyle bir insandı çünkü. Edebiyatımıza da tarihimize de çok büyük katkısı olacak bir insan kendisi. Rabbim mekanını cennet eylesin. Makamını ali eylesin, biz ondan razıyız. Asıl o bizden razı olsun. O bize hakkını helal etsin. Kelimeler kifayetsiz kalıyor ki. Çok başkaydı hepimiz için. Çok bambaşka bir insandı. Yediden yetmişe. Herkes için çok başkaydı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Ferdi Zeyrek için duygu dolu veda - Son Dakika

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