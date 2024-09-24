Manisa\'da Gönüllü İtfaiyecilik Projesi Başlatılıyor

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, olası afetlere karşı daha bilinçli, hazırlıklı ve güvenli bir toplum yaratmak için Gönüllü İtfaiyecilik Projesi'ni başlatıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, deprem, yangın gibi afetlerde daha bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturma hedefiyle 'Gönüllü İtfaiyecilik Projesi'ni hayata geçiriyor. Projeye katılmak isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi 'manisa.bel.tr' üzerinden online olarak başvuruda bulunabilecek. Gönüllülere, 36 saat teorik ve 36 saat pratik eğitim verilecek. Afetlerde ilkyardım, yangın söndürme, arama kurtarma gibi konularda uzman eğitmenler tarafından detaylı bilgiler aktarılacak. Proje, hem uzaktan hem de hafta içi ve hafta sonu verilecek uygulamalı eğitimlerle desteklenecek. Böylece farklı meslek gruplarından vatandaşların da projeye katılımı sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal,"Bu projenin vatandaşlarımızın afet bilincini artıracağına ve daha güvenli bir şehir olmamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı projeye katılmaya davet ediyoruz" dedi.