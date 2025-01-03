Manisa'da İçme Suyu Altyapı Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Manisa'da İçme Suyu Altyapı Çalışmaları Başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selvilitepe Mahallesi'nde eski altyapıyı yenileyerek 1.300 metre içme suyu şebeke hattı ve 170 apartmanın bağlantılarını modernize ediyor. Belediye Başkanı Zeyrek, altyapı seferberliğine devam edeceklerini söyledi.

03.01.2025 11:10  Güncelleme: 12:31
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi'nde bin 300 metre içme suyu şebeke hattı ve 170 apartmanın abone bağlantılarının yenilenmesi için çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Altyapı seferberliğimiz hız kesmeyecek" dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde Turgutlu'nun merkez mahallelerinden 22 bin nüfusa sahip Selvilitepe'de de altyapı çalışmalarına başlandı. Mahallede ilk etapta 12 sokağı içine alan bin 300 metre içme suyu şebeke hattı ve 170 apartmanın abone bağlantısı (branşman hatları) yenilenecek. Çalışmalar, yapılan iş planlamasına göre etap etap diğer sokaklarda da devam edecek. Çalışmalar, eski altyapı nedeniyle meydana gelen kayıp kaçak oranlarında da önemli ölçüde azalma sağlayacak. Böylece hem sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hem de çevreye duyarlı bir altyapı hizmeti sağlanması amaçlanıyor.

Selvilitepe Mahalle Muhtarı Yeter Özdemir, "22 bin civarı nüfusu olan bir mahallenin muhtarıyım. 8 ay oldu ben seçileli. Gerçekten çok büyük sıkıntılar çektik. Ferdi Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gece gündüz demediler, çalıştılar. Buradaki çalışmalar için çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok büyük sıkıntılarımız var. Mahallemize yapılan hizmetten dolayı gerçekten sevinçliyiz. Eski borularımızın halini görüyorsunuz. Büyükşehir'imize dertlerimizi görüp dinlediği için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Rahmi Bedenli, uzun yıllardır eski borulardan çok sıkıntı çektiklerini ifade ederek, "Su sıkıntısı ne zaman yaşamadık ki 4 seneden beri. İlk yerleşke olduğu için burası, borular çürümüş, eskimiş. MASKİ'nin kepçeleri, personeli burada. Aynı yerden sürekli patlaklar yaşanıyordu. Borularımız değişiyor, memnunuz. 2'nci, 3'üncü katlara su çıkmıyordu. Tazyik verdikleri zaman boru patlıyordu. Vermedikleri zaman üst katlara su çıkmıyordu. Dolayısıyla büyük bir sıkıntımız vardı. MASKİ bu boruları değiştiriyor. Memnunuz, yüzümüz gülüyor. Yapandan Allah razı olsun. Hizmet edenin başımızın üstünde yeri var" dedi.

Mahalle esnafından Kerim Kaya, "Eskiden sürekli su kesiliyordu. Her gün bir noktada patlak tamir edildiğini görüyorduk. Biz de zaten bu sıkıntıyı esnaf olarak yaşıyoruz. Çok mutlu oluyorum. Küflü borular değişiyor. Yerine yeni borular döşeniyor" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen Başkan Zeyrek, şöyle konuştu:

"Turgutlu ilçemizin Selvilitepe Mahallesinde sürekli patlayan altyapımızı, branşman bağlantıları ile birlikte modernize ediyoruz. 170 apartmanın branşman bağlantısını ve kısmi şebeke hattını yeniliyoruz. Manisa'mızın tüm ilçeleriyle birlikte daha yaşanılabilir daha modern bir kent olması için çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam konforunu yükseltmek, taleplerine ve beklentilerine ivedi bir şekilde cevap vermek bizlerin asli görevi. Şehzadeler'den Demirci'ye, Sarıgöl'den Kırkağaç'a, Gördes'ten Salihli'ye Manisa'mızın 17 ilçesinde tek kuruşun israf edilmesine izin vermiyor, altyapıdan üstyapıya Manisa'mızın çehresini daha da modern hale getirmek için ilmek ilmek çalışıyoruz. Altyapı seferberliğimiz hız kesmeyecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da İçme Suyu Altyapı Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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