Manisa'da İki Noktada Orman Yangını - Son Dakika
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Manisa'da İki Noktada Orman Yangını

16.06.2025 11:01
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Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan yangınlarda 2 hektar orman alanı zarar gördü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

1) MANİSA'DAKİ YANGINLARDA 2 HEKTAR ORMAN ZARAR GÖRDÜ

MANİSA'nın Soma ilçesinde dün iki farklı noktada 2 saat arayla çıkan orman yangınlarında toplam 2 hektar alan zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Soma ilçesi Bayat Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Yükselen dumanı görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

TURGUTALP MAHALLESİ'NDE DE ORMAN YANGINI

Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Turgutalp Mahallesi Kovukdere mevki yakınlarındaki ormanda da dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Yangına ilk müdahale 4 dakika sonra yapıldı.

Her iki noktada da alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 18.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangınlarda ilk belirlemelere göre toplam 2 hektar alan zarar gördü. Yangınların çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Manisa'da İki Noktada Orman Yangını - Son Dakika

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