Manisa\'da 2 Bin 44 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 bin 44 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki yaptığı değerlendirilen F.Ö'nün evine baskın düzenledi.
Yapılan aramada 2 bin 44 litre kaçak içki, 171 boş şişe, 1 şişe kapatma makinası ele geçirildi.
F.Ö. gözaltına alındı.
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Düzce'de kendisine tehdit ve hakaret eden şüpheliye şikayet eden A.N.A., şüphelinin 15 bin TL bağış yapması şartıyla uzlaşma sağlandı. Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmeler sonucunda şüpheli özür dilemeyi ve bağış yapmayı kabul etti.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 7 firari şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, yapılan sorgulamalarda 94 aranan şahıs ve 3 yakalama kaydı bulunan araç da yakalandı.
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