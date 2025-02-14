Manisa'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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Manisa'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı

Manisa\'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı

Manisa'da yapılan operasyonda, kaçak sigara üretimi gerçekleştiren F.K. gözaltına alındı. Evde çok sayıda tütün mamulü ve sigara yapımına yarayan malzemeler ele geçirildi.

14.02.2025 13:50  Güncelleme: 13:52
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MANİSA'da jandarmanın evlerine düzenlediği kaçak sigara operasyonunda F.K. (46) gözaltına alınırken, M.K. (53) hakkında ise adli soruşturma başlatıldı. Çok sayıda tütün ve tütün mamulü ve sigara imalatında kullanılan malzemeye el konulurken, şüphelilerden F.K.'nin evinin bir odasına koyduğu elektronik ticari sigara sarma makinesiyle kaçak sigara üretimi yaptığı belirlendi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbarat çalışmasıyla F.K. ve M.K.'nin kaçak sigara üretimi yaptığını belirledi. 13 Şubat'ta iki şüphelini evlerine

ortak operasyon düzenlendi. F.K.'nin evinin bir odasında elektronik ticari sigara sarma makinesiyle yasa dışı sigara üretimi yaptığı tespit edildi. Evdeki aramada, toplam 10 bin 500 adet içi tütünle doldurulmuş makaron sigara, 142 kilogram açık kıyılmış tütün, 130 adet kesilmiş bandrol, 1450 adet sigara sarma kağıdı, çok sayıda kilit poşet, 2 kilogram nargile tütünü, bir adet elektronik sigara sarma makinesi, 1 kompresör, 1 dijital elektronik terazi ve 151 bin 800 adet boş makaron ele geçirildi. F.K. gözaltına alınırken, M.K. hakkında ise tutanak tutulup, adli soruşturma başlatıldı. Şüpheli F.K'nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Haber: Doğan ÇİZMECİ/ MANİSA),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika

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