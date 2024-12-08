Manisa\'da Kaçak Sigara Operasyonu

Güncel

Manisa'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önceden belirlenen adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, 500 bin 800 makaron, 50 bin sigara, 250 kilogram kıyılmış tütün, 3 bin 900 sigara kutusu, elektrikli sigara sarma makinesi, kompresör, kuru sıkı silah ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.