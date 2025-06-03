Manisa'da Kaçak Sigara Operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 58 bin 860 dolu makaron ile 10 kilogram tütün ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri E.T'nin (41), aracında kaçak tütün ürünleri bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Durdurulan araçta yapılın aramada 58 bin 860 dolu makaron ile 10 kilogram tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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