Manisa\'da Kaçak Tütün Operasyonu

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda iki şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'ndeki iki evde kaçak tütün ve sigara satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Baskın düzenlenen evlerde 11 bin dolu makaron, 142 kilogram tütün, bin 500 sigara sarma kağıdı, 150 bin boş makaron, 1 sigara sarma makinesi, 1 kompresör, 130 bandrol ele geçirildi.

M.K. (47) ve F.K. (51) gözaltına alındı.