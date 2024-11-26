Manisa'da Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi - Son Dakika
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Manisa'da Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi

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Manisa'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Barosu, şiddet mağduru kadınları desteklemek amacıyla protokol imzaladı.

26.11.2024 10:25  Güncelleme: 10:59
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(MANİSA) - Manisa Valiliği ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde "Kadına Yönelik Şiddete Birlikte Dur Diyelim" sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Barosu ise şiddet mağduru kadınları güçlendirmek ve farkındalık yaratmak için protokol imzaladı.

Manisalılar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkati çekmek amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'nda halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'na yerleştirilen pano, düzenlenen el boyama etkinliği ile rengarenk hale getirildi. Vatandaşlara, etkinlik sonunda Büyükşehir Belediyesi tarafından pilav ikram edildi.

Etkinliklerde, Manisa Baro Başkanı Sevgi Başak Yeşil Malay, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Esra Durukan ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

"Şiddetin sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorun"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli" düzenlendi. Panelde, kadına yönelik şiddetin fiziksel, psikolojik ve ekonomik boyutları ele alındı. Uzman konuşmacılar, güncel veriler ve örneklerle katılımcıları bilgilendirdi. Panelde, kadına yönelik şiddetin sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorun olduğu vurgulandı. Ayrıca, şiddete karşı mücadelede bireysel ve toplumsal sorumlulukların önemi üzerinde duruldu.

Manisa Büyükşehir ve Baro, kadına yönelik şiddete karşı el ele

Manisa'da kadınlara yönelik şiddete karşı önemli bir adım daha atıldı. Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Barosu, şiddet mağduru kadınları güçlendirmek ve farkındalık yaratmak için el ele verdi.  Başkan Zeyrek ile Manisa Baro Başkanı Avukat Sevgi Başak Yeşil Malay'ın imza altına aldığı protokolle şiddet mağduru kadınlara yönelik güçlendirme ve ortak farkındalık çalışmaları yürütülecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Komisyonu'nun Baro tarafından onaylanan kadına yönelik şiddeti önleyici ya da şiddet gören kadınları destekleyici çalışmalarının yer aldığı afiş, broşür ve haber metinlerini duyurularının yapılmasını sağlayacak. Baro tarafından bildirilen ve Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu'nda görevli konuyla ilgili avukatlara, şiddet mağduru kadınlarla iletişim konusunda psikologlar tarafından eğitim desteğinde bulunulacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Aile ve Kadın Danışma Merkezine gelen vakaların yönlendirmeleri yapılacak. Ayrıca yıllık çalışma programına uygun olmak kaydıyla ortak etkinliklerde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce destek verilecek. Manisa Barosu ise Kadın ve Aile Danışma Merkezi'nden hizmet alan kadınlara ihtiyaç duyduklarında Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği ve Avukatlık Kanunu ile AAÜT kapsamında hukuki destek verecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafında yürütülen kadına yönelik çalışmalara ilişkin hukuk ve mevzuat konularında, ilgili çalışanlara veya halka açık farkındalık çalışmalarında eğitim verilmesi için avukat görevlendirilecek.

2024 yılında kadına karşı şiddete karşı dikkati çeker halde olunmaması gerektiğini vurgulayan Baro Başkanı Sevgi Başak Yeşil Malay, "Pozitif, negatif her türlü ayrımcılığa hayır diyene kadar aşmamız gereken bazı eşikler var. 2024 yılında 'İstanbul sözleşmesi yaşatır', '6284'ü uygula' demek zorundayız. Hala ilk kadın Baro Başkanı olmaktan gurur duymak zorundayım. Keşke bugüne kadar daha fazla kadın başkanlar, yöneticiler gelmiş olsaydı. Ferdi başkanımıza verdiği destek için çok çok teşekkür ediyoruz. Bu protokol Manisa Barosu ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki iş birliğinin ilk nişanesi olacaktır. Bundan sonra da artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de 25 Kasım'ın çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "Bu protokolle birlikte ben bir farkındalık yaratacağımızın, artık kişilerin bir kadına maalesef şiddet uygularken kendi ailesini ve fertlerini düşüneceklerini umut ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl 25 Kasım'da yine burada oluruz. Şiddeti değil, kadınlarımızın ekonomik anlamda nasıl güçlenmesi gerektiğini konuşuyor oluruz" diye konuştu.

Manisa\'da Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi
Kaynak: ANKA

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