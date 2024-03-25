Manisa'nın Ahmetli ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Altun'un kullandığı 45 RJ 443 plakalı kamyonet, Dereköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Altun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da kamyonet şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Gazze'de insanların sadece bomba ve kurşunlardan değil, yiyecek ve temiz su eksikliğinden, hastanelerin elektriği ve ilacı olmamasından dolayı da öldüğünü belirtti. Özboyacı, uluslararası toplumun İsrail rejiminin sivillere yönelik saldırılarına karşı çıkamadığını ve bu durumun ortak vicdanda yaralar açtığını ifade etti.
Özvatan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Halit Demir, belediyecilik işinin sevmeden yapılamayacağını belirtti. Demir, vatandaşların memnuniyetini görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.
Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı Ergest Limka, Islamabad'daki Anjuman Faizul İslam Yetimhanesi'nde 200 yetim çocuğa özel bir iftar yemeği programı düzenlediklerini belirtti. Bu etkinlik, Dünya Yetimler Günü'nü kutlamak ve çocukları yalnız bırakmamak amacıyla gerçekleştirildi. Türk Kızılay, çocukların mutluluğunu görmekten büyük bir mutluluk ve huzur duyduklarını ifade etti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Sehan K., bunalıma girerek evinin 8. katındaki balkondan kendini aşağıya attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi ziyaret için yarın saat 13.00'te Malazgirt ilçesine gelecek. AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, salı günü (yarın) saat 13.00'te Malazgirt Seçim Koordinasyon Merkezimizi ziyaret edecektir. Tüm Malazgirtli hemşehrilerimiz davetlidir' denildi. - MUŞ
Sizin düşünceleriniz neler ?