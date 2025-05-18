Manisa'da Kiraz Üreticilerine Biyoteknik Mücadele Destekleri

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Kanadı Noktalı Sirke Sineğine Karşı Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 10 ilçede, kiraz üretimi yapan 2 bin 770 çiftçiye 165 bin adet biyoteknik tuzak dağıtıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği Kanadı Noktalı Sirke Sineğine Karşı Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması Projesi'ni sürdürüyor.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gördes, Salihli, Sarıgöl, Selendi, Soma, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde kiraz üretimi yapan 2 bin 770 çiftçiye, 165 bin adet biyoteknik tuzak dağıtıldı.

Her biri 1 litrelik kapaklı pet şişelere konulan ve içerisinde 250 mililitre elma sirkesi bulunan tuzaklar, zararlı sinekleri yakalamayı amaçlıyor. Bu sayede kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, ürünlerdeki ilaç kalıntılarının en aza indirilmesi, çevre ve insan sağlığının korunması hedefleniyor.

Demirci'de teslim töreni düzenlendi

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Demirci ilçesinde düzenlenen törende, üreticilere hem biyoteknik mücadele yöntemlerine ilişkin bilgi verdi hem de tuzakları teslim etti.

Dağıtıma Usta'nın yanı sıra Demirci Belediye Başkanvekili İsmail Hakkı Gül, CHP Demirci İlçe Başkanı Melih Kuru, Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Katılımcılar ve çiftçiler, çevreci desteğin önemine dikkati çekerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teşekkür etti.

Demirci İrişler Mahallesi Muhtarı Yaşar Dinçer, tuzakların hem çevreye hem de kendi bütçelerine katkı sağladığını belirtirken; üretici Selami Amuca ise "Sirke sineği büyük bir sorun. Bu tuzaklar sayesinde ilaç kullanmadan mücadele edebileceğiz. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" dedi.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Usta, projenin hayata geçirilmesindeki temel amacın, tarım ilaçlarının insan ve hayvan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek, gıda ürünlerindeki ilaç kalıntılarını azaltmak ve çevreyi korumak olduğunu söyledi. Usta, "Aynı zamanda, tarımsal ilaç fiyatlarındaki artış göz önüne alındığında, biyoteknik mücadele düşük maliyetli ve uzun vadede ekonomik bir çözüm sunuyor" diye konuştu.

Sürdürülebilir tarım ve kalıcı çözüm hedefi

Biyoteknik mücadelenin, zararlılarla ilaçsız bir şekilde mücadele ederek ekosistemin dengesini korumayı hedeflediğini belirten Usta, "Bu yöntem sayesinde sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi ve uzun vadede tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanıyor. Bu projemiz, çevreye duyarlı tarım uygulamalarının yaygınlaşması ve sağlıklı gıda üretimi için önemli bir örnek teşkil ediyor. Kiraz üreticileri de bu destekle birlikte hem ürünlerini zararlılardan koruyacak hem de doğaya saygılı bir üretim modeli benimsemiş olacak" ifadelerini kullandı.