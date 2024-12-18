Manisa'da Öğrenciler İşsiz Kalmıyor

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Bu okul mezunları işsiz kalmıyor

Manisa'da faaliyet gösteren okulda öğrenciler hem üretip hem de para kazanıyor

Manisalı yiyecek içecek bölümü öğrencileri her gün bin 400 kişiye yemek hazırlıyor

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri hem teorik bilgilerini pratiğe dökerek okul mutfağında bin 400 kişilik yemek hazırlıyor hem de hazırlanan yemekler 26 okulda servis edilerek para kazanıyor. Aldıkları eğitimle mezun olduklarında rahatlıkla iş bulabilen öğrenciler gelecek kaygısı da yaşamıyorlar.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü geleceğin aşçılarını yetiştiriyor. Okulun yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğrencileri, öğretmenlerinin rehberliğinde günlük bin 400 kişilik yemek hazırlayarak taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere ücretsiz yemek sağlıyor. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün mesleki eğitim çalışmaları çerçevesinde büyük beğeni toplayan bu uygulama, öğrencilerin mesleki tecrübe kazanmasını sağlarken aynı zamanda döner sermaye üzerinden gelir elde etmelerine imkan tanıyor. Okula kayıt yaptıran öğrencilerin, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalandığı da belirtildi.

Öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulamama kaygısı yaşamadığının altını çizen Manisa Borsa İstanbul Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetler Öğretmeni Nazire Kılıçarslan, "Öğrencilerimizle birlikte her gün bin 400 kişilik taşımalı eğitim veren okullarımıza yemek hazırlamaktayız. Öğrencilerimiz ders esnasında hem hazırlıklarını yapıyorlar. Hep birlikte soyma doğrama aşamalarında bulunmaktayız. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra iş bulmama gibi bir durumla karşılaşmıyorlar. Geçen sene mezun olan bir öğrencimiz anaokulunda aşçı olarak çalışmaya başladı. Fabrikalarda aşçı olarak görev yapmaktalar" dedi.

Okulda hazırlanan yiyeceklerin taze gıdalarla üretildiğine dikkat çeken Manisa Borsa İstanbul Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetler Öğretmeni Mehmet Keskin "Okulumuzda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte taşımalı eğitim yapan okullara yemek yapmaktayız. Öğrencilerimizle birlikte hem bir gün sonrasının hazırlığı hem de yemek üretim aşamalarını detaylı bir şekilde yerinde üretimle gerçekleştirmekteyiz. Okulumuza her gün taze gıda kabulü yapılmakta. Bu taze gıdalar mutfağımızda işlenerek yemek hazırlanıyor. Bu yemekler okullarımıza taze ve sıcak bir şekilde gönderiliyor" diye konuştu.

"Aşçılık korkumu yendim"

Okula başlamadan önce aşçılıktan ve mutfaktan korktuğunu ancak öğretmenleri sayesinde bu korkuyu yenerek geleceğinde mesleğini sürdürmek istediğini söyleyen öğrencilerden Büşra Buket Hanal, "Ben bu okula geldiğimde önyargılıydım. Aşçılık, yemek, bıçak ve yağlardan korkuyordum. Ama öğretmenlerimle iç içe olduktan sonra mesleğimi ve yaptığım işi sevmeye başladım. Okulu bitirdikten sonra dışarıdaki hayatımda da eğitimime devam ederek bu işi devam ettirmek istiyorum. Mutfakta çalışıyoruz. Hem çalışıp hem öğreniyoruz. Bunun karşılığında ücret de alıyoruz. Staj için de önceden hazırlık yapıyoruz. Mutfakta yaptığımız yemeklerde kendimizi yansıtabiliyoruz. Öğretmenlerimiz kendimizi hem geliştirmek hem de kendimizi göstermek açısından bize şans veriyorlar" ifadelerini kullandı.

"26 okula ve bin 400'e yakın öğrencimize yemek hizmeti veriyoruz"

Manisa'nun Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki 26 okulda bin 400 öğrenciye yemek hizmeti sağladıklarını söyleyen Manisa Borsa İstanbul Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Davut Özsarı, "Manisa Yunusemre Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı döner sermaye işletmesi olarak yaklaşık Yunusemre, Şehzadeler ve özel eğitim okulları olmak üzere 26 okula ve bin 400'e yakın öğrencimize yemek hizmeti vermekteyiz. Burada yiyecek hizmetleri alanı öğrencilerimiz öğretmenler eşliğinde üretimin başından sonuna kadar yemeklerimizi ilgili okullarımıza ulaştırıyor. Okulumuzda okul yemekhanesinde 80 civarında öğretmen ve öğrencilerimiz aynı hizmetten faydalanmakta. Bununla birlikte üretim aşamasında başlangıcından sonuna kadar yemek menümüz ve üretilen yemekler diyetisyen gözetiminde ve denetiminde olup mümkün olduğunca yemeklerimizi diyetisyen eşliğinde en iyi şekilde üretip ilgili okul ve öğrencilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Öğrencilerimizin gelecek kaygıları yok"

Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin iş hayatına atılmasının da kolay olduğunu belirten Özsarı, "Yiyecek ve içecek hizmetleri alanında okuyan öğrencilerimiz uygulama sınıflarında mesleklerini icra etmekteler. Bunun yanında döner sermaye işletmesi de ayrıca bir katkı sunmakta. Öğrencilerimiz bir fiil üretimde oldukları için mezun olduklarında piyasada ihtiyaç olan alanlarda ve kendi işlerini kurmalarında gelecek kaygıları yok" dedi.

Öğrenciler, öğle yemeklerini okulda yiyebildikleri için dışarı çıkmak zorunda kalmadıklarını ve yemeklerin hijyenik olmasının kendileri için büyük bir avantaj olduğunu vurguladı. Veliler de okul yemek hizmetinden memnun olduklarını, bu uygulamanın çocuklarını hem mutlu hem de güvende hissettirdiğini ifade etti.

"Türkiye Yüzyılı için mesleki eğitim önemli"

Yemek hizmetinin on beş ilçede verildiğini ifade eden Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, mesleki eğitimin önemine dikkat çekerek, "Meslek liselerimizde verilen eğitim sayesinde, öğrencilerimizin hayata atılırken istihdam sorunu yaşamayacakları bir eğitim modelini öğrencilerimize sunuyoruz. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in liderliğinde uygulamaya başladığımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerimizi mutlu yarınlara hazırlamaktan gurur duyuyoruz" dedi.