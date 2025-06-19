Manisa\'da Orman Yangınına Müdahele Devam Ediyor

(İZMİR) - Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Badınca Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlıca Badınca Mahallesi'nde yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Edinilen bilgilere göre, yangın saat 09.49 sıralarında başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, ilk müdahaleyi saat 10.02'de gerçekleştirdi. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde; 4 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale ediliyor.

Rüzgarın da etkisiyle yayıldığı belirtilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ederken, ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgede soğutma çalışmalarına geçilebilmesi için söndürme faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.