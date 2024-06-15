Manisa'da orman yangınında bir ev küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da orman yangınında bir ev küle döndü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangınında bir bağ evi tamamen yanarak küle döndü. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangını kontrol altına alarak evlere sıçramasını engelledi. Yangının çiftçilerin daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

15.06.2024 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA)- Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki orman yangını bölgede bulunan bir bağ evini tamamen küle çevirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevleri köydeki evlere sıçramadan kontrol altına alarak, yangının büyümesini engelledi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Kalemli Mahallesi'nde çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri müdahale etti. İzinli olmalarına rağmen yangının büyümesini engellemek için göreve gelen ekiplerinn müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

11 araç 27 personelle müdahale edildi

Çalışmaları takip eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Kalemli'de çıkan yangın için 15.20'de merkezimize ihbar geldi. Toplam 11 araç, 27 personel ile yangın yerine geldik. Rüzgar fırtına şeklinde olduğu için ormanda çıkan yangın 300-400 metreye kadar kıvılcımlar atarak mahallenin içine yayılmasına sebep oldu. Yangınların evlere ulaşmaması için evlerin etrafında soğutma çalışması yapılarak yangın kontrol altına alındı" dedi.

Büyükşehir itfaiyesi, çiftçileri uyardı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yangının orman ve tarla birleşiminde bulunan evden çıktığını düşündüğünü belirterek, çiftçilere yangınlara karşı daha duyarlı ve dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: ANKA

Orman Yangını, Şehzadeler, İtfaiye, Manisa, Çevre, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da orman yangınında bir ev küle döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
13:05 “Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz“ akımına Davutoğlu da katıldı "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı
12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
14:33 Evlilik hazırlığı yapan Reynmen’in düğün tarihi belli oldu Evlilik hazırlığı yapan Reynmen'in düğün tarihi belli oldu
13:31 Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı
13:18 Kars’ta 1 ton 150 kiloluk ’’Şahmurat’’ 300 bin liraya satıldı Kars'ta 1 ton 150 kiloluk ''Şahmurat'' 300 bin liraya satıldı
13:17 Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü
12:51 Bu sözler kime Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi Bu sözler kime? Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 15:19:12. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da orman yangınında bir ev küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement