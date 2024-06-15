Manisa'da orman yangınında bir ev küle döndü

Güncel

(MANİSA)- Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki orman yangını bölgede bulunan bir bağ evini tamamen küle çevirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevleri köydeki evlere sıçramadan kontrol altına alarak, yangının büyümesini engelledi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Kalemli Mahallesi'nde çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri müdahale etti. İzinli olmalarına rağmen yangının büyümesini engellemek için göreve gelen ekiplerinn müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

11 araç 27 personelle müdahale edildi

Çalışmaları takip eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Kalemli'de çıkan yangın için 15.20'de merkezimize ihbar geldi. Toplam 11 araç, 27 personel ile yangın yerine geldik. Rüzgar fırtına şeklinde olduğu için ormanda çıkan yangın 300-400 metreye kadar kıvılcımlar atarak mahallenin içine yayılmasına sebep oldu. Yangınların evlere ulaşmaması için evlerin etrafında soğutma çalışması yapılarak yangın kontrol altına alındı" dedi.

Büyükşehir itfaiyesi, çiftçileri uyardı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yangının orman ve tarla birleşiminde bulunan evden çıktığını düşündüğünü belirterek, çiftçilere yangınlara karşı daha duyarlı ve dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.