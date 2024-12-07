(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, kent genelinde peyzaj çalışmalarına devam ediyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Kaya Bahçesi, Nusret Köklü Caddesi ve Kuşlubahçe kavşağı Türk bayrağında peyzaj çalışması yapıldı.
Kent Estetiği Daire Başkanı Emine Müge Kuğu, "Şehrimizin estetik görünümünü artırmak için gece gündüz demeden çalışan tüm personelimize teşekkür ederim. Çalışmalarımız, vatandaşlarımızın memnuniyeti doğrultusunda devam edecektir" dedi.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da Peyzaj Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?