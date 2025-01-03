Manisa'da Regaip Kandili'nde İrmik Helvası İkramı - Son Dakika
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Manisa'da Regaip Kandili'nde İrmik Helvası İkramı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili nedeniyle kentin çeşitli noktalarında vatandaşlara irmik helvası ikram etti. İkramlar gün boyu sürdü.

03.01.2025 12:32  Güncelleme: 13:17
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Hatuniye Camii başta olmak üzere çeşitli noktalarda vatandaşlara irmik helvası ikram etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili dolayısıyla kentin farklı noktalarında vatandaşlara irmik helvası ikramında bulundu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerin ikramı gün boyunca devam etti.

Gündüz saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı'nda, yatsı namazı çıkışında ise Şehzadeler ilçesinde Hatuniye ve Kısık Camii'nde, Yunusemre ilçesinde Saruhan Bey ve Muradiye Çarşı Camii'nde irmik helvası dağıtıldı.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Manisa'da Regaip Kandili'nde İrmik Helvası İkramı - Son Dakika
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