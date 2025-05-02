Manisa'da Roman Ofisi Kuruldu - Son Dakika
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Manisa'da Roman Ofisi Kuruldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Roman vatandaşların toplumsal hayata katılımını artırmak ve sorunlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla Roman Ofisi'ni kurdu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, ortak akılla çözüm üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

02.05.2025 13:56  Güncelleme: 15:39
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Roman vatandaşların toplumsal hayata daha etkin katılımını sağlamak ve yaşadıkları sorunlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla Roman Ofisi'ni kurdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen Roman Ofisi'nin işleyişine ilişkin yol haritası, kent merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren Roman derneklerinin katılımıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında ele alındı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert başkanlığında yapılan toplantıya, belediye yetkilileri ile pekçok Roman derneği temsilcisi katıldı.

Sert, amaçlarının, Roman vatandaşların taleplerini birinci elden dinleyerek ortak akılla çözüm üretmek olduğunu belirtti. Sert, şunları söyledi:

"Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal eşitlik anlayışımız gereği tüm kesimlere eşit mesafedeyiz. Sorunları yerinde tespit edip çözüm süreçlerinde doğrudan muhataplarıyla birlikte hareket etmek önceliğimizdir. Başkanımız Ferdi Zeyrek'in de her fırsatta vurguladığı gibi ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışı bizim temel ilkemizdir. Bu kapsamda oluşturduğumuz Roman Ofisi ile de vatandaşlarımızın sorunlarına daha hızlı ve etkin çözümler üretmeyi, toplumsal hayata daha etkin katılımlarını sağlamayı hedefliyoruz."

Roman Ofisi ile Roman vatandaşlara yönelik hizmetlerin kurumsal bir yapı içinde daha sistemli şekilde sunulması, taleplerin daha hızlı değerlendirilmesi ve sosyal eşitlik ilkesinin pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Politika, Güncel, Manisa, Yaşam, Son Dakika

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