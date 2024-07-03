Manisa'da Şehir İçi Ulaşım ve Ticari Taksi Ücretlerine Zam Yapıldı

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(MANİSA) - Manisa'da şehir içi toplu ulaşım ile ticari taksi ücretlerine UKOME Genel Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda zam yapıldı. Manisa'da tam bilet 20 TL, öğrenci ise 13,25 TL oldu.

Akaryakıttan personel ücretlerine kadar birçok kalemde yaşanan maliyet artışları nedeniyle Manisa'da şehir içi toplu ulaşım ile ticari taksi ücretlerine zam yapıldı. Yeni düzenlenmeyle tam bilet 20 TL, öğrenci ise 13,25 TL olarak belirlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından esnafı korumaya yönelik adımlar da atıldı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma esnafına her ay yaklaşık 6 milyon TL tutarında nakdi destek veriyor. Destek sağlanmaması durumunda Manisalı yurttaş ulaşım ücretlerini yaklaşık 10 TL daha yüksek ödeyecekti.