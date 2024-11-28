Manisa'da Su Ücret Tarifesinde Engelli Abonelerin Yüzde 40 Olan İndirimi Yüzde 50'ye Çıkarıldı - Son Dakika
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Manisa'da Su Ücret Tarifesinde Engelli Abonelerin Yüzde 40 Olan İndirimi Yüzde 50'ye Çıkarıldı

Manisa\'da Su Ücret Tarifesinde Engelli Abonelerin Yüzde 40 Olan İndirimi Yüzde 50\'ye Çıkarıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, MASKİ Genel Müdürlüğü 2024 yılı 2. Olağan Genel Kurulu 2. birleşiminde, su ücret tarifesinde engelli abonelerin yüzde 40 olan indirimini yüzde 50’ye çıkardıklarını açıkladı.

28.11.2024 17:42  Güncelleme: 17:43
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, MASKİ Genel Müdürlüğü 2024 yılı 2. Olağan Genel Kurulu 2. birleşiminde, su ücret tarifesinde engelli abonelerin yüzde 40 olan indirimini yüzde 50'ye çıkardıklarını açıkladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, MASKİ Genel Müdürlüğü 2024 yılı 2. Olağan Genel Kurulu 2. birleşiminde; suda yaptıkları indirimin kapsamını genişlettiklerini açıkladı. Zeyrek, ilk olarak engelli abonelerde yüzde 40 olan indirimi yüzde 50'ye çıkardıklarını söyledi. Gazi, şehit yakınları ile ödeme güçlüğü çeken yaşlı abonelerin kullandıkları suda kademe aralığını genişleterek, faturalarında yüzde 50'ye yakın indirime gittiklerini belirten Başkan Zeyrek, Manisa'da ikamet eden depremzede ailelerin yararlandığı indirimin 2025 yılı sonuna kadar uzatıldığını söyledi.

"Ekonomik anlamda zor günler geçiren halkımıza desteğimiz sürecek"

Ekonomik anlamda zor günler geçiren yurttaşlara desteklerinin eksiksiz bir şekilde devam edeceğini belirten Zeyrek, şunları söyledi:

"İl genelinde bulunan 14 bin 741 engelli abonesi için engelli aboneliği tarifelerini; ailede 1 engelli olduğunda yüzde 40 olan indirim oranının yüzde 50'ye yükseltilmesi, 1. kademe 3 ve 30 metreküp, 2. kademe 31 metreküp ve üzeri olarak düzenlendi. Ayrıca, 103 zihinsel yetersiz çocuğumuzun eğitim gördüğü ZİÇEV Vakfı'nın su aboneliğinin mesken tarifesinin 1. kademe ücretinin yüzde 10'u olacak şekilde yani 2.30 TL olarak uygulayacağız. İl genelinde bulunan 880 gazi, şehit, dul ve yetim ailelerinin su aboneliği tarifelerinde, 1. kademe 3 ile 30 metreküp, 2. kademe 31 metreküp ve üzeri olmak yüzde 50 indirim uygulayacağız. İl genelinde bulunan 563 fakir ve yaşlı abonesi ücret tarifesi ve kademe aralığını, 1. kademe 3 ve 30 metreküp, 2. kademe 31 metreküp ve üzerine yüzde 25 indirimli uygulayacağız."

Depremzede ailelere su ücreti tarifesi uzatıldı

Başkan Zeyrek, açıklamasının devamında ise "İl genelinde bulunan 449 depremzede aile için doğal afet ve mesken abonelikleri indirimli ücret tarifesi uygulamasını 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatacağız. İl genelinde bulunan 2 bin 939 adet hayvancılık ile geçinen ailelerimize ait hayvancılık aboneliği ücret tarifesinin kademe aralığını da 1. kademe 1 ve 40 metreküp 19 TL, 2. kademe 41 metreküp ve üzerini 35 TL'den sunacağımızın müjdesini veriyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ferdi Zeyrek, Doğal Afet, Ekonomi, Güncel, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Su Ücret Tarifesinde Engelli Abonelerin Yüzde 40 Olan İndirimi Yüzde 50'ye Çıkarıldı - Son Dakika

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